Accident mortal
Mor un conductor en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
El vehicle d'emergències va bolcar, mentre que el cotxe va quedar parcialment tombat al voral de la carretera
Eva Batlle
Un accident de trànsit a la C-65 a Cassà de la Selva ha acabat amb una víctima mortal: el conductor del turisme que va xocar frontalment amb un camió dels Bombers.
El sinistre es va produir aquest dilluns a les 6:45 del matí al quilòmetre 17,9 de la via. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre un turisme i un camió dels Bombers de la Generalitat que tornava d'un servei. A conseqüència de l'impacte, el vehicle de bombers va bolcar, mentre que el cotxe va quedar parcialment tombat al voral de la carretera.
Tres ferits
En l'accident, en què també es va veure implicat un segon turisme, van resultar ferides tres persones: dues de poca gravetat i una de lleu, que van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta.
Després del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del SEM, a més del suport psicològic. La incidència ha obligat a tallar la C-65 a l'altura de Cassà de la Selva.
La C-65 es manté tallada a Cassà de la Selva per aquest greu accident i s'estan fent desviaments senyalitzats, segons va informar el Servei Català de Trànsit.
18 morts a Catalunya aquest any
Aquest és el primer accident de trànsit mortal de 2026 en una via interurbana de la província de Girona. Amb aquesta víctima, ja són 18 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Fins a aquest 16 de març, Girona era l'única província catalana que mantenia el registre de víctimes mortals a zero en vies interurbanes a l'inici d'aquest any.
Cal tenir en compte que a la província sí que s'han registrat dues víctimes mortals d'accidents de trànsit, però cap va tenir lloc en vies interurbanes —carreteres— sinó en zona urbana, per la qual cosa no estan comptabilitzades en el balanç del Trànsit. La setmana passada va morir un jove motorista de 17 anys a Camós i una vianant de 42 anys atropellada a Empuriabrava.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent