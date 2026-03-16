Anar de Barcelona a Sitges en cotxe per la C-32 ja pot sortir més car que un vol d'anada i tornada a Mallorca

Amb els peatges vigents el 2026 i amb la gasolina a 1,679 euros i el dièsel a 1,802, el trajecte pels túnels del Garraf ja competeix amb el preu d'una escapada aèria low cost

C-32 direcció Garraf. / GUILLERMO MOLINER / ARCHIVO

Agafar el cotxe per viatjar des de Barcelona fins a Sitges per l'autopista C-32 ja pot sortir més car que agafar un vol d'anada i tornada des del Prat fins a Palma de Mallorca.

Amb els preus actuals del carburant –1,679 euros el litre de gasolina i 1,802 euros el de dièsel aquest dijous– i les tarifes de peatge vigents el 2026, la suma del combustible i del peatge converteix un desplaçament habitual dins de Catalunya, d'uns 40-45 quilòmetres, en una despesa que ja supera algunes ofertes aèries d'anada i tornada.

Peatge i benzinera, la combinació que dispara el preu

El peatge per a turismes entre Barcelona/C-32 i Sitges Nord/C-31 puja aquest any a 8,42 euros per trajecte, segons la taula oficial de tarifes de la concessionària. Això significa que només en peatges, anar i tornar entre la capital catalana i la localitat del Garraf costa 16,84 euros.

A aquesta xifra cal afegir-hi el combustible. Prenent com a referència un turisme mitjà, la despesa total del desplaçament d'anada i tornada entre Barcelona i Sitges se situa entorn dels 25 euros de mitjana, entre peatge i carburant, per a vehicles amb consums habituals. És a dir, un viatge curt per carretera dins de la província ja pot costar més que un bitllet d'avió d'anada i tornada a les Balears.

La comparació crida encara més l'atenció en revisar el mercat aeri. Actualment, es poden trobar vols d'anada i tornada entre Barcelona i Palma de Mallorca des de 20 euros en cercadors com Kayak i Skyscanner, amb preus localitzats per a les pròximes setmanes.

El contrast evidencia el pes que continuen tenint alguns peatges a Catalunya malgrat l'alliberament de bona part de la xarxa d'autopistes els últims anys. La C-32 entre Castelldefels i Sitges, a través dels túnels del Garraf, continua sent un dels casos més clars: un trajecte relativament curt, però amb un cost fix prou elevat per competir amb una connexió aèria low cost.

Bonificacions a la C-32

Una de les formes de reduir la factura és acollir-se a les bonificacions disponibles per a usuaris registrats. La concessionària manté descomptes del 50% en determinats viatges d'anada i tornada fets en dies laborables i en menys de 24 hores amb el mateix origen i destí al tram Castelldefels-Sitges. Per beneficiar-se d'aquesta rebaixa, és obligatori "portar l'App oberta durant tot el teu trajecte, perquè es pugui fer la lectura a les antenes dels accessos".

  1. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  2. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  3. La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
  4. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  5. El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
  6. Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
  7. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  8. Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Engeguen al Solsonès una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi

Engeguen al Solsonès una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi

Campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi al Solsonès

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

Veïns de Gavà es manifesten contra la construcció de 5.000 pisos en un espai natural

Veïns de Gavà es manifesten contra la construcció de 5.000 pisos en un espai natural

La treballadora social d'Igualada Fina Prats rep el Premi a l’Excel·lència en la Trajectòria Professional

La treballadora social d'Igualada Fina Prats rep el Premi a l’Excel·lència en la Trajectòria Professional

Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027

