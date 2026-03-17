Desallotjada l'estació de Collblanc de l'L-10 del metro de Barcelona per la presència de fum

Els Bombers han activat 9 dotacions i estan revisant la zona de túnels

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

ACN

Barcelona

L'estació de Collblanc de l'L-10 del metro de Barcelona ha estat desallotjada per la presència de fum, segons ha informat Protecció Civil. Fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han apuntat a l'ACN que s'està revisant la zona per veure d'on podria sortir el fum, ja que, d'entrada, no s'ha detectat res que estigui cremant. Els Bombers de la Generalitat han estat alertats a les 7.20 hores de la presència de fum, provinent de la zona de túnels, i han activat nou dotacions.

A la seva arribada, els responsables de l'estació ja estaven desallotjant preventivament tots els usuaris. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. A conseqüència d'aquesta incidència, L10 sud funciona de ZAL/Riu Vell a Provençana.

