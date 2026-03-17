Dos esquiadors graven una ossa amb dos cadells al Pirineu
Amb l'arribada de la primavera ja s'han començat a despertar de la hibernació
ACN
Lladorre
Una parella d'esquiadors han gravat aquest dilluns una ossa amb dos cadells a la muntanya de Tavascan, al Pallars Sobirà. Amb l'arribada de la primavera ja s'han començat a despertar de la hibernació, tot i la gran acumulació encara de neu als cims de les muntanyes. El vídeo s'ha gravat a la zona de l'estació d'esquí de Tavascan on també s'han vist petjades dels plantígrads.
La població d’os bru al Pirineu català, l'abril de l'any passat, era de 47 exemplars identificats, segons les dades recollides durant el 2024 pel Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru (GSTOP). Pel que fa als naixements, a Catalunya van néixer durant l’any 2024 un total de 10 cadells.
