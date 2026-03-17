OPERACIÓ MACKLER
La Guàrdia Civil analitza unes calces i un floc de cabells que guardaven els assassins de Francisca Cadenas
Envia aquests indicis al Laboratori Central de Criminalística per intentar esbrinar si tenen relació amb el crim
Els dos germans guardaven flocs de cabells a les seves habitacions. Manuel, en un calaix de l'armari; Julián, en una capsa de plàstic al costat de diverses dents
Luis Rendueles
L'escorcoll de la casa dels germans Manuel i Julián González, a la presó pel segrest i assassinat de la seva veïna, Francisca Cadenas, el 9 de maig de 2017, ha aportat proves clau per resoldre el cas. Primer, les restes òssies de la dona, enterrada al pati de la casa. L'informe preliminar d'autòpsia va determinar que Francisca havia estat colpejada amb "diversos objectes" que no han estat trobats de moment.
A més, els investigadors de la** **operació Mackler (paraula en alemany que significa corredor o passadís, en al·lusió al passadís on Francisca va ser vista per última vegada) van trobar altres indicis que han enviat al Laboratori Central de la Guàrdia Civil, a Madrid. Entre aquestes mostres que seran analitzades figuren, segons ha sabut el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, unes "calces de color blanc" que van ser trobades en l'escorcoll d'una altra casa, al carrer Nueva número 1.
La UCO va demanar l'escorcoll d'aquesta casa, veïna de la dels suposats assassins, perquè els habitatges estan comunicats i els germans González hi tenien accés. Aquest escorcoll va tenir lloc el 12 de març, en presència dels germans i d'un familiar del propietari de la casa. Allà els investigadors van recollir "per examinar-les unes calces de dona de color blanc localitzades al bany situat al pati de l'habitatge".
Roba interior robada
Els investigadors van fer fotografies d'aquesta peça de roba interior per al seu informe. Es tracta de descartar que poguessin ser les que portava la víctima quan va ser assassinada. El seu cos va ser trobat despullat de cintura cap avall.
Una altra possibilitat, segons les fonts del cas consultades per aquest mitjà, és que es tracti de roba interior femenina que un dels germans, Julián, hauria robat d'algun estenedor del poble. De fet, els investigadors han conegut diversos testimonis que indiquen que el menor dels González s'hauria apropiat de calces de diverses veïnes que estaven esteses.
Flocs de cabells
Els guàrdies civils van trobar també, aquesta vegada en l'escorcoll de la casa dels presumptes assassins, dos flocs de cabells, un d'ells amb forma de cua, segons expliquen a aquest mitjà fonts del cas. Un floc estava guardat "al primer calaix de l'armari" de l'habitació de Manuel González, el germà gran, i va ser recollit per agents de l'Equip Central d'Inspeccions Oculars (ECIO) davant la queixa del sospitós.
A l'acta de l'escorcoll es recull la protesta del presumpte assassí davant aquesta troballa: "es troba un floc de cabells agafat amb un elàstic. Es fa constar per part del senyor Manuel que ell no ha vist que l'hagin trobat, que simplement li ho han dit".
En un informe preliminar, els agents anuncien que aquests indicis, juntament amb altres com **les brides negres amb què els assassins van lligar **les mans de la víctima, "són precintats i traslladats al servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, amb seu a Madrid, per ser estudiats per diversos departaments del Laboratori Central de Criminalística" que posteriorment elaboraran informes sobre els resultats obtinguts.
El segon floc de cabells va ser trobat a l'habitació de Julián, el germà petit i que s'ha confessat autor del crim. Era, segons l'informe de la Guàrdia Civil, dins d'"una capsa de plàstic" al costat de diverses dents, aparentment humanes. Fonts consultades per Prensa Ibérica indiquen que un dels germans va dir que els cabells eren seus i que els guardava com a "record".
Un anell a la mà
Un altre indici recollit durant l'escorcoll de la casa dels dos germans, que va tenir lloc el passat 11 de març, va ser lliurat als agents de l'UCO. Es tracta d'un anell "amb detall d'ones" que era en un dels ossos de la mà de la víctima.
Mostres molt importants obtingudes durant l'escorcoll, com els fragments dels ossos de la dona, han estat enviades a l'Institut de Medicina Legal de Badajoz, on podran ser examinades pels forenses encarregats de fer l'autòpsia definitiva que intenti establir com i quan va ser assassinada Francisca.
