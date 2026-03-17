Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants
Els combois d'ambdues línies es desvien pel túnel de passeig de Gràcia mentre s'inspecciona la zona
ACN
Barcelona
Un incendi a prop de les vies aliè a la infraestructura ferroviària ha obligat a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants aquest dimarts a la tarda.
Segons ha informat Renfe, les flames han provocat que Adif hagi aturat la circulació, i ha calgut desviar els combois d'ambdues línies pel túnel de passeig de Gràcia mentre s'inspecciona la zona.
