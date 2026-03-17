Sota secret
Un jutge investiga la mort de l'arquitecte Josep Juanpere a la seva residència de Baqueira
L'autòpsia preliminar va revelar que va morir per causes naturals, però s'està a l'espera de l'informe definitiu
Germán González
El passat 26 de desembre l'arquitecte Josep Juanpere va morir per un infart a la seva residència de Baqueira (Vall d'Aran), on passava uns dies de vacances. El seu funeral, uns dies després a Barcelona, va reunir el bo i millor de l'empresariat i la cultura barcelonina, ja que es tractava d'un dels professionals més rellevants en el disseny arquitectònic d'edificis d'oficines, seus corporatives o establiments hotelers.
Tot i que tot apunta que la seva mort va ser per causes naturals, el Jutjat d'Instrucció de Vielha manté oberta una causa, que està sota secret, després de constatar que hi ha algunes llacunes en les hores prèvies a la mort de l'arquitecte.
Juanpere es trobava amb la seva parella a la seva residència de Baqueira per passar les vacances de Nadal. Després del sopar del 24 de desembre es va trobar malament i va acudir a urgències de l'hospital de Vielha, centre en què va estar en observació durant diverses hores. En va sortir el dia 25 a instàncies del mateix hospital, segons fonts properes al cas.
L'arquitecte va morir el 26 de desembre al seu domicili mentre feia la migdiada. En aquell moment, estaria acompanyat de la seva parella, segons les mateixes fonts. La família se'n va assabentar després que un nebot acudís a l'habitatge i estigués trucant durant gairebé una hora fins que la dona li va obrir la porta.
Després d'avisar els serveis d'emergència, els equips sanitaris van constatar que la mort havia estat per un infart, però, en existir aquesta atenció prèvia a l'hospital el dia anterior, suposadament no s'hauria signat el certificat mèdic de defunció i es va instar el jutjat perquè es fes l'autòpsia a l'arquitecte per determinar-ne les causes exactes.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la investigació se centra en l'entrada i sortida de l'arquitecte de l'hospital en tan poc temps, així com en reconstruir les seves últimes hores de vida, en què estava acompanyat de la seva parella actual, resident a Madrid. Fonts judicials han explicat a aquest diari que la mort va ser natural i que la investigació, de moment, no es dirigeix contra ningú.
En aquest sentit, després de la mort de l'arquitecte, els investigadors de la Regió Policial de l'Alt Pirineu dels Mossos d'Esquadra van elaborar un atestat policial que van lliurar al jutjat, com és habitual en casos en què se sol·licita una autòpsia. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l'autòpsia preliminar, que també està a disposició del magistrat, remarca que la mort va ser per causes naturals, però s'està pendent de l'informe definitiu, que es pot endarrerir unes setmanes més.
Arquitecte reconegut
Josep Juanpere i Miret va néixer el 1953 i es va titular el 1976 a l'Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. Va fundar GCA Architects juntament amb Antonio Puig el 1986, un estudi que s'ha convertit en un dels referents, a escala nacional i internacional, del sector, amb dissenys funcionals i amb un ampli sentit de l'espai sense oblidar la sostenibilitat en els materials de construcció i la innovació tecnològica.
Entre els projectes creats per l'estudi hi ha tant seus empresarials com la Torre Puig, de la companyia Puig, a L'Hospitalet de Llobregat; l'Smart 22@ a Barcelona, un dels primers edificis d'oficines smart a Espanya; les seus de Barcelona i Madrid de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Headquarters; les Oficines Bonill a Barcelona, rehabilitació d'un edifici industrial; o el disseny de la Central MoraBanc a Andorra, entre d'altres.
També ha dissenyat hotels a Barcelona com el The Mirror Hotel, caracteritzat per l'ús de miralls, o ha participat en la remodelació de l'Hotel Arts, mentre que també va fer el projecte hoteler de luxe del Royal Mansour Tamuda Bay al Marroc. A més, ha participat en el centre de dia per a malalts d'Alzheimer de la Fundació Rosa Maria Vivar a Reus, el disseny de les instal·lacions educatives del St Paul's School a Barcelona o al Centre Logístic Mango a Lliçà d'Amunt, així com en projectes residencials de luxe a la Costa Brava.
Josep Juanpere també va ser membre de la Junta Directiva del Reial Club de Tennis Barcelona-1899 entre 2018 i 2024. Aquesta entitat va expressar el seu "més sentit condol" per la mort i el considerava "un dels artífexs de la transformació i remodelació del club i en la seva adaptació per a la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell". "Se'n va una persona entranyable, constructiva, positiva, sempre disposada a col·laborar desinteressadament amb el club i a ajudar-lo a projectar la seva imatge", assenyalaven des del Reial Club de Tennis Barcelona-1899.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat