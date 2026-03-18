Falsos metges fets amb IA inunden YouTube amb desinformació adreçada a gent gran

Falsos metges fets amb IA inunden YouTube amb desinformació adreçada a gent gran
Verificat ha analitzat un miler de 'deepfakes' que es fan passar per metges especialitzats en envelliment amb més de 54 milions de visualitzacions
Redacció
Verificat, la primera plataforma catalana de fact-checking i l'única al territori acreditada pels segells internacionals IFCN i EFCSN, ha analitzat prop d'un miler de vídeos generats amb intel·ligència artificial (IA) de perfils de YouTube que es fan passar per metges especialitzats en envelliment. En tres de cada quatre casos no s'indica que es tracta de contingut sintètic, tal com exigeixen les polítiques de la plataforma als creadors.
En conjunt, els canals investigats acumulen més de mig milió de seguidors i 54 milions de visualitzacions. Es tracta de perfils recents, tots de menys d'un any d'antiguitat, i molt similars entre ells, on apareixen persones (simulades) amb bata blanca que es presenten com a doctors experts en salut i envelliment, i comparteixen suposats hàbits per prevenir malalties.
Des de Verificat, hem posat la investigació en coneixement de YouTube per demanar-los quines accions duen a terme davant d'aquests continguts, però en el moment de la publicació, una setmana després, la plataforma no ha aportat cap detall, i només un dels canals analitzats ha deixat d'estar en actiu.
Els continguts podrien vulnerar les polítiques de la plataforma. A més, la Llei de Serveis Digitals (DSA, per les seves sigles en anglès) de la Unió Europea, requereix que tots els proveïdors de grans plataformes identifiquin, analitzin i avaluïn diligentment qualsevol risc sistèmic real o previsible en relació amb la salut pública, així com les conseqüències negatives greus que poden provocar en el benestar físic i mental de les persones.
La investigació de Verificat s'ha centrat en 14 perfils que asseguren haver estat creats a l'estat espanyol, però els deepfakes de professionals de la salut són una tendència que traspassa fronteres i llengües. Així ho han corroborat entitats com Full Fact o Science Feedback, membres com Verificat de la xarxa europea de fact-checking EFCSN.
