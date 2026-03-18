Acusació per cinc delictes sexuals
La fiscalia reclama 28 anys de presó per a un entrenador de futbol d'alevins de Barcelona per abusar de cinc nens
L'acusat entrava als vestidors quan els menors s'estaven dutxant i els tocava els genitals i, en una ocasió, va fer ballar dos d'ells nus davant seu
J. G. Albalat
Accedia als vestidors dels menors d'entre 8 i 11 anys a qui entrenava en equips de benjamins i alevins d'un club de futbol de Barcelona i, assegut en un banc, els observava fixament mentre es dutxaven nus i, amb el pretext de fer-los pessigolles, els tocava els genitals, les cames i el cul amb l'únic propòsit de satisfer el seu “ànim libidinós”. A un dels nois, fins i tot, li solia pessigar l'engonal mentre li deia: “Crida com una puteta”. L'acusat va entrenar després en un club històric d'un barri de Badalona. Un jutjat d'aquesta localitat va obrir al seu dia una altra investigació per fets similars.
La Fiscalia de Barcelona reclama ara per a ell, J. C. O. C., 28 anys de presó per cinc delictes continuats d'abusos sexuals a menors de 13 anys amb “prevalença de relació de superioritat”. A banda de la pena de presó, sol·licita la prohibició d'acostar-se als afectats i de comunicar-se amb ells durant un temps, així com el pagament d'indemnitzacions d'entre 10.000 i 6.000 euros per danys morals. L'acusat ja va ser condemnat el 2020 a tres mesos de presó i tres anys i tres mesos d'inhabilitació per tinença de pornografia infantil.
L'escrit d'acusació de la fiscal Alexandra García Tabernero, al qual ha tingut accés El Periódico, sosté que l'acusat s'aprofitava de “la posició d'autoritat” que li proporcionava el fet de ser primer entrenador d'un dels equips per influir en el comportament dels nens i “aconseguir que aquests accedissin amb més facilitat als seus designis”. L'imputat, a més, es beneficiava de la curta edat dels menors i del “seu escàs grau de maduresa” per camuflar davant d'ells la seva conducta i les seves “veritables intencions”. D'aquesta manera, subratlla el ministeri públic, va aconseguir que les víctimes “normalitzessin els tocaments abusius i els visquessin com un joc, sense adquirir consciència de la gravetat i significació dels fets fins anys després”.
Prohibició desatesa
L'acusació pública precisa que J. C. O. C. entrenava en la temporada 2014/15 equips formats per menors d'entre 8 i 11 anys d'un club de futbol, una entitat que, aleshores, ja havia rebut formació sobre prevenció i actuació davant l'abús sexual infantil. El protocol prohibia als entrenadors accedir als vestidors mentre els jugadors es canviaven o es dutxaven. Com a màxim, se'ls permetia controlar des de fora, a prop de la porta, per si es produïa algun conflicte o per recordar als nens l'hora de sortida si s'entretenien.
Malgrat això, al llarg de la temporada, l'acusat, segons la Fiscalia, va entrar “múltiples vegades” als vestidors després dels partits. No només els observava amb les mans a les butxaques, sinó que també els feia tocaments. En una ocasió, després d'un partit celebrat en un campus de Setmana Santa, J. C. O. C. va accedir als vestidors i, amb la porta tancada, va fer que dos nens de 9 anys ballessin completament nus davant seu i damunt d'un banc. Mentrestant, ell els observava assegut a una distància de tot just dos metres.
En aquell moment, el president del club va obrir la porta, el va sorprendre i de seguida el va informar que cessava la seva col·laboració amb l'entitat. El directiu també ho va comunicar a la Federació Catalana de Futbol, als pares dels menors afectats i a la resta de les famílies dels nens que entrenava l'imputat. Les víctimes són ara majors d'edat i, en principi, podran ser citades per al judici que en un futur se celebri a l'Audiència de Barcelona.
