Mossos investiguen
Busquen a Barcelona Jimmy Gracey, un estudiant nord-americà desaparegut després d’una nit a la Vila Olímpica
La policia catalana detalla que el jove, de 20 anys, va ser vist per última vegada la matinada de dimarts passat
Gisela Macedo
Jimmy, un jove nord-americà de 20 anys, va desaparèixer a Barcelona la matinada de dimarts passat, 17 de març. Des d’Elmhurst (Illinois), la seva família ha llançat una crida desesperada a través de les xarxes socials i mitjans locals per trobar-lo. Els Mossos d'Esquadra han confirmat a aquest diari que han obert una investigació per localitzar-lo.
Fonts de la policia catalana han explicat que han rebut la denúncia per desaparició i que el jove va ser vist per última vegada cap a les tres de la matinada del 17 de març a la zona de la Vila Olímpica. Per ara, els Mossos no han difós cap imatge ni crida a la col·laboració ciutadana, un recurs que utilitzen normalment quan les primeres gestions de la policia no donen resultat.
Mitjans nord-americans consultats per aquest diari detallen que James Paul Gracey, més conegut com a Jimmy, és un estudiant de la Universitat d'Alabama i natural d’Elmhurst, una ciutat pròxima a Chicago. Segons les mateixes fonts, es trobava a Barcelona visitant uns amics, durant les vacances universitàries de primavera o 'spring break'.
Fonts de l’entorn de Jimmy consultades per aquest diari expliquen que tant els seus familiars com els seus amics estan "desesperats" i que "la policia no els diu res". Ells mateixos han difós una descripció del jove per si algú el troba: fa aproximadament 1,85 metres, pesa 79 quilos i vestia una camisa blanca, pantalons foscos i portava un penjoll daurat amb una creu.
Vist de festa a la Vila Olímpica
Segons NBC Chicago, Jimmy era a la discoteca Shôko de la Vila Olímpica quan un amic seu va marxar i ell es va quedar al local de festa. Tot i això, el jove no va tornar a l’allotjament on s’estava, i ningú n’ha tornat a saber res.
La seva mare, Therese Marren Gracey, ha demanat ajuda a les xarxes socials i assegura que la policia catalana podria tenir el telèfon mòbil del seu fill. Preguntats per aquest assumpte, els Mossos no han confirmat ni desmentit aquesta informació, ni han donat més detalls sobre les línies d’investigació o possibles indicis de criminalitat.
Així mateix, des de la Universitat d'Alabama han declarat als mitjans nord-americans que estan en contacte amb la família per donar-los suport. Tot i que recorden que es tractava d’un viatge fora de l’àmbit acadèmic, asseguren que “el personal de la universitat està en comunicació amb la família per oferir assistència en tot el que sigui possible”.
