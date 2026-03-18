A l'entorn de l'Estany Gelat
Mor l'excursionista rescatat al Pallars després de quedar atrapat per un allau
Veí de Torelló, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladat després del rescat
Regió7
L'excursionista que els bombers van rescatar ahir dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà, entre el coll de Bassiero i l'Estany Gelat, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha pogut confirmar l'ACN.
La víctima era un veí de Torelló (Osona), una persona molt coneguda al poble i en l'entorn excursionista del municipi. El company que caminava amb ell, que va resultar il·lès, va avisar de l'accident poc després de les dues de la tarda. Els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb la col·laboració dels Pompièrs d'Aran, el van rescatar i el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha mort.
