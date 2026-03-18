A l'entorn de l'Estany Gelat

Mor l'excursionista rescatat al Pallars després de quedar atrapat per un allau

Veí de Torelló, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladat després del rescat

Equips de rescat al Pallars Sobirà. / ACN

Regió7

L'excursionista que els bombers van rescatar ahir dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà, entre el coll de Bassiero i l'Estany Gelat, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha pogut confirmar l'ACN.

La víctima era un veí de Torelló (Osona), una persona molt coneguda al poble i en l'entorn excursionista del municipi. El company que caminava amb ell, que va resultar il·lès, va avisar de l'accident poc després de les dues de la tarda. Els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb la col·laboració dels Pompièrs d'Aran, el van rescatar i el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha mort.

  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
  4. Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
  5. Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
  6. Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
  7. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  8. En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres

La Collada de Toses a la Cerdanya te el 4rt tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’estat

Avinyó convoca els guardons per reconèixer el talent i la dedicació del municipi

Teleassistència pels avis del Solsones: un Gran Germà amb ja 200 terminals

«Malditos bastardos»: Un Tarantino químicament pur

Els Comuns exigeixen al Govern renegociar el pacte de pressupostos

Cruyffisme o barbàrie: així és el número de la revista 'Líbero' pel desè aniversari de la mort de Johan

La comunitat educativa berguedana talla la C-16 per demanar més recursos i menys burocràcia

Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut

