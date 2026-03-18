Setze menors atesos per una barreja accidental de productes tòxics a la piscina municipal de Rubí

S'ha desallotjat 80 persones, algunes amb marejos o vòmits, i la fuita no ha afectat l'exterior de les instal·lacions

Una dotació dels Bombers de la Generalitat / arxiu

ACN

Rubí

Setze menors han estat atesos, vuit dels quals amb lesions de caràcter menys greu i vuit de lleus, arran d'una barreja accidental de productes tòxics a la piscina municipal de Rubí. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que en un primer moment situava la xifra d'afectats en 26, 25 dels quals menors, ha rebaixat posteriorment l'afectació als 16 menors.

Segons els Bombers, la barreja ha provocat una reacció que ha afectat els usuaris de la instal·lació i s'han desallotjat unes 80 persones, algunes amb marejos o vòmits. La fuita no ha afectat l'exterior. El SEM ha enviat deu ambulàncies a l'indret. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Procicat en fase de prealerta. La Policia Local de Rubí també actua al lloc.

