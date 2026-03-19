Mossos investiguen
Trobat al mar el cadàver de Jimmy Gracey, el jove dels Estats Units desaparegut a Barcelona
Durant gairebé 48 hores, els Mossos han rastrejat la zona i han trobat el cos del noi de 20 anys a la platja del Somorrostro
Gisela Macedo
Els Mossos d'Esquadra han trobat aquesta tarda el cadàver de James “Jimmy” Gracey, l’estatunidenc de 20 anys que va ser vist per última vegada la matinada de dimarts passat al Port Olímpic de Barcelona. El cos del jove ha estat localitzat en un espigó a prop de la platja del Somorrostro. La investigació se centra en la identificació oficial del cadàver, així com en les causes de la seva caiguda al mar. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver mort ofegat, tot i que encara se li ha de practicar l’autòpsia.
La policia catalana ha activat aquest matí la recerca al mar de Jimmy amb el desplegament de les unitats aquàtica i subaquàtica, així com amb la unitat de drons. Fonts properes a la investigació han explicat a El Periódico que un testimoni havia avisat les autoritats que, la nit de la seva desaparició, havia vist el jove caminar cap al mar. De moment, els Mossos han descartat que es tracti d’un crim.
La família del jove, establerta a Elmhurst (Chicago), ha fet en les darreres hores crides per recollir qualsevol pista que pogués conduir fins a ell. El cas està tenint un gran seguiment per part dels mitjans de comunicació estatunidencs per les estranyes circumstàncies en què el noi, a qui els familiars descriuen com a “molt responsable”, va deixar de donar senyals de vida la matinada de dimarts després de sortir de la discoteca Shoko del Port Olímpic. Els pares s’han desplaçat aquest dijous a Barcelona.
Una visita a amics que estudien a Europa
Jimmy, estudiant de tercer d’Administració i Comptabilitat a la Universitat d’Alabama i originari d’Elmhurst, estava aprofitant les vacances de primavera per visitar amics que estudien a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, el jove va arribar a Barcelona dilluns al matí i havia de marxar dissabte vinent. La nit de dilluns a dimarts va sortir de festa pel front marítim de la ciutat amb un amic i, hores més tard, durant la matinada, se’n va perdre el rastre a la discoteca Shoko.
L’amic que l’acompanyava va marxar cap a casa i Jimmy va decidir quedar-se més estona al local. L’última vegada que va ser vist era cap a les tres de la matinada dins la discoteca. No va tornar a dormir a l’Airbnb de la Ronda Sant Pere on s’allotjava, ni se’n va tornar a saber res fins que s’ha trobat el seu cos a les aigües del Somorrostro, a prop de la zona d’oci.
Arran de la denúncia de la família per la desaparició, els agents van iniciar la recerca del jove. Dimecres van revisar càmeres de seguretat de la zona i van interrogar possibles testimonis. També van escorcollar l’habitatge on s’allotjava. En tenir indicis que Jimmy s’havia dirigit cap al mar, van centrar la recerca a l’aigua.
Les unitats aquàtica i subaquàtica dels Mossos han buscat el jove al mar durant tot aquest dijous. En un primer moment, el dispositiu va trobar objectes personals que podrien correspondre al desaparegut, cosa que va permetre acotar la recerca fins que, a primera hora de la tarda, han localitzat el cos sense vida de Jimmy. En l’operatiu també hi han participat efectius dels bombers de Barcelona i de la Guàrdia Civil.
Un delinqüent habitual tenia el telèfon del noi
Per la seva banda, la mare de Jimmy, Therese Marren Gracey, ha assegurat a les xarxes socials que la policia catalana té el telèfon mòbil del noi. Fonts policials han explicat a El Periódico que agents de la Guàrdia Urbana el van requisar a un delinqüent habitual de la zona la mateixa matinada de dimarts, que va assegurar que l’havia trobat a la platja. En saber-se que Jimmy havia desaparegut i veure la seva fotografia al telèfon, els agents van fer arribar el dispositiu als Mossos perquè el poguessin examinar.
El cas està tenint un ampli seguiment als Estats Units. Membres de la família, que han mostrat la seva “desesperació” en canals com NBC o CBS, han definit el jove, el gran de cinc germans, com un noi “responsable”. També han assenyalat que no era gens habitual que passés tant de temps sense contactar amb ningú.
La família Gracey ha detallat que el jove aquella nit portava una samarreta blanca, pantalons foscos i una cadena daurada amb una creu. També han fet públic un comunicat demanant ajuda, en què han subratllat que no era gens normal que el noi “no es comuniqués amb la seva família i amics”.
Alhora, han destacat que estan “treballant estretament amb les autoritats locals” i que estan “enormement agraïts pel suport rebut”.
Per la seva banda, el president de la fraternitat Theta Chi de la Universitat d’Alabama, a la qual pertanyia Jimmy, va emetre un comunicat —abans de conèixer la troballa del cos— en què expressava la preocupació dels seus companys per la desaparició i demanava respecte per la seva privacitat en aquests moments difícils. En el text, descriuen Jimmy com un jove de “caràcter impecable” i demanen que es pregui per ell.
