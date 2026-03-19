El 2025
Els Mossos van incrementar un 62% les detencions de fugitius nacionals i internacionals
Aquest any han aconseguit atrapar un narco buscat durant més de dos anys per les autoritats franceses i un multireincident que no havia reingressat en una presó catalana des de l’abril de 2025
Germán González
La Unitat d’Entorn Penitenciari (UEP) dels Mossos d'Esquadra va participar, de manera directa o indirecta, en la detenció de 112 persones fugades de la justícia durant l’any 2025. Aquesta xifra suposa un increment del 62% respecte a 2024, quan van ser 69 detinguts. Aquestes detencions se centren principalment en persones fugades o que no han tornat després d’un permís a presons catalanes on complien condemna i, també, en fugitius evadits de les autoritats judicials de països de tot el món.
En aquest últim cas, el procés de detenció s’efectua a partir del compliment d’una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) o d’una Ordre Internacional de Detenció (OID) en funció del país sol·licitant. Aquestes ordres, la informació de les quals és traslladada per la Unitat de Coordinació Interpolicial (UCOI), arriben a la Unitat d’Entorn Penitenciari perquè els especialistes en fugitius en tinguin coneixement i puguin realitzar les gestions pertinents per localitzar i detenir persones buscades per autoritats judicials de tot el món i que podrien trobar-se a Catalunya.
El Grup de Cerca Activa de Fugitius (GRAF) s’encarrega de buscar presos que no tornen després d’un permís o s’evadeixen de presons de tot Espanya. El Grup de Cerca Internacional de Fugitius (GRIF), creat a mitjan 2024, s’orienta més a la recerca de fugitius que, o bé han sortit de presons catalanes cap a l’estranger, o bé fugen de les autoritats judicials d’altres països i intenten ocultar-se en territori català. L'UEP també compta amb un grup especialitzat d’analistes que ordenen la informació i generen intel·ligència relacionada amb les investigacions en curs.
De les 112 detencions atribuïdes a la unitat, 56 van ser efectuades directament per membres d’aquests dos grups operatius, 40 van ser fruit d’investigacions iniciades i liderades per ells que finalment es van traspassar a altres serveis del cos de Mossos d’Esquadra, i 16 corresponen a detencions realitzades fora de Catalunya on la informació clau va ser facilitada per l'UEP a autoritats policials d’altres països.
Sospitós a Blanes
Aquest any 2026, efectius de la Unitat d’Entorn Penitenciari van detenir el passat 30 de gener, a Blanes, un fugitiu de 29 anys membre d’una xarxa internacional de narcotràfic que transportava droga en vehicles modificats. L’home feia dos anys que havia fugit de les autoritats franceses, i l'agost de 2023 van emetre una Ordre Europea de Detenció i Entrega.
El 2022, la policia francesa va iniciar una investigació que va permetre desarticular una xarxa internacional de tràfic d’estupefaents dedicada principalment a la distribució de cocaïna, a més de metamfetamina, haixix i altres substàncies a Espanya, Països Baixos i Bèlgica. L’organització criminal utilitzava vehicles manipulats on ocultaven la droga, cosa que els permetia transportar-la de manera ràpida i discreta. La desarticulació de la xarxa va permetre imputar 17 membres, 8 dels quals van ingressar a presó l'agost de 2023.
Entre gener i desembre de 2022, els narcotraficants haurien transportat més de 250 kg de droga amb un valor de mercat superior a 500.000 euros. Les gestions inicials de les autoritats franceses van permetre identificar un altre membre del grup que no havia pogut ser detingut en el seu moment. Aquest individu, per a qui la justícia francesa sol·licita més de 10 anys de presó, estava en fuga i era buscat per diverses policies europees a causa de la seva alta mobilitat.
Gràcies a la investigació i a l’intercanvi d’informació amb la policia francesa, els Mossos d’Esquadra van aconseguir localitzar finalment el fugitiu a Blanes. Agents del GRIF van establir un dispositiu policial que va culminar amb la seva detenció quan sortia d’un apartament turístic on havia passat uns dies amb la seva parella. Després de passar a disposició judicial, va ingressar a presó a l’espera de ser extradit a França.
Multireincident que no va tornar
Una altra investigació de la UEP va acabar amb la detenció el passat 26 de febrer d’un fugitiu multireincident especialitzat en robatoris amb violència a persones d’edat avançada mentre retiraven diners de caixers automàtics. En aquest cas, no es tractava d’algú buscat per un altre país, sinó d’un home amb més de 60 antecedents que no havia tornat a la presó de Brians 2 després d’un permís penitenciari concedit l’abril de 2025.
El detingut, de 29 anys, aprofitava la seva corpulència per intimidar les víctimes i sostreure’ls els diners. En una ocasió, a més de robar un rellotge d’alta gamma, va obligar la víctima a retirar diners de diversos caixers, apropiant-se finalment de més de 10.000 euros.
L’home complia condemna fins a l’any 2032 per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, robatori amb força, lesions, furt i conducció temerària. Per evitar ser localitzat, mantenia una alta mobilitat per Catalunya, canviant contínuament d’ubicació i evitant romandre més de dos o tres dies al mateix lloc. A més, havia reduït al màxim les comunicacions amb el seu entorn proper.
Després d’una intensa investigació, els agents del GRAF van aconseguir identificar-lo i localitzar-lo a Mataró, on van establir un dispositiu policial que va culminar amb la seva detenció quan tot indicava que es preparava per delinquir de nou. Després de passar a disposició judicial, l’intern va reingressar al Centre Penitenciari de Brians 2 per continuar complint la seva condemna.
Buscat a Turquia
La gestió d’ordres de detenció internacionals per part dels Mossos d’Esquadra implica que, més enllà de la tasca de la UEP, qualsevol altre servei del cos pot detectar una persona buscada si realitza una identificació. Aquest és el cas d’una detenció efectuada el 24 de febrer a Vilablareix per una patrulla de seguretat ciutadana de Salt, que cap a les 18:40 va identificar un individu sobre el qual pesava una Ordre Internacional de Detenció emesa per les autoritats turques.
La informació vinculava el detingut, de 30 anys, amb un homicidi comès a Istanbul el març de 2025 per una organització criminal armada. Per aquests fets, Turquia sol·licita la cadena perpètua. L’endemà de la detenció, l’home va ser posat a disposició de l’Audiència Nacional per gestionar la seva extradició.
