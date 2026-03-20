INVESTIGACIÓ
Vídeo | Els assassins de Francisca Cadenas, davant el jutge: una «confessió» peculiar i un incident
Julián González hauria patit «un brot» perquè Francisca l’hauria vist consumint cocaïna a casa seva. Llavors la va sacsejar i la va colpejar. La dona hauria mort gairebé a l’acte, segons la seva versió: «Jo crec que sí, gairebé segur», va declarar
El seu germà Manuel va contestar només a una pregunta de la seva advocada: Va negar haver participat «en l’homicidi» de Francisca Cadenas. Tots dos són a la presó
Luis Rendueles
Els germans Julián i Manuel González estan acusats de l’assassinat de Francisca Cadenas, la seva veïna a Hornachos (Badajoz). La dona estava desapareguda des del 9 de maig del 2017. L’11 de març, agents de l’UCO de la Guàrdia Civil van trobar el seu cadàversota el pati de la casa dels germans González. El dia 14, els dos germans van declarar davant el jutge encarregat de la instrucció del cas. Després de la seva peculiar declaració, a la qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, el jutge els va enviar a presó.
El primer a comparèixer davant del jutge va ser Julián González, el germà petit. Julián va respondre amb molt poques paraules i només va acceptar contestar a les preguntes del seu advocat, José Duarte. L’interrogatori va ser breu. L’advocat li va fent preguntes llargues en les quals ja gairebé hi ha la resposta. «¿És cert que va dir que ‘estava allà [Francisca Cadenas] i que havia sigut vostè l’única persona que ha intervingut en això. El meu germà no hi té res a veure’?». Julian respon: «És així, com vostè ha dit».
Sí a tot
L’assassí confés de la Francisca va seguir el relat que li anava fent el seu advocat. Aquest anava preguntant si la nit del crim ell era a casa, cuidant el seu oncle, si la porta de la casa estava entreoberta i si la senyora Francisca Cadenas va entrar, com era habitual, perquè tenia relació sobretot amb la mare dels germans. Julián ho assenteix tot i diu que sí.
L’advocat avança en el seu relat i pregunta si el Julián estava consumint cocaïna quan «la senyora Cadenas va entrar i el va sorprendre». Que la dona li va preguntar llavors per si estava cuidant el seu oncle i que ell, sorprès, «es va estranyar». L’advocat el va guiant i li diu que llavors aquesta situació «li va provocar com un brot per agafar-la i colpejar-la i colpejar-la. ¿Això va ser?». El Julián respon llavors «Això sí que va ser, però... sí».
«Jo crec que sí, gairebé segur»
L’advocat fa preguntes llargues i l’acusat del crim dona respostes afirmatives, de no més de quatre paraules, acompanyades d’alguns gestos. Així, quan el seu defensor li pregunta «¿té temps a comprovar quan ella ja és a terra que ha mort en l’acte?», Julián respon: «Jo crec que sí, gairebé segur».
El seu lletrat continua: «llavors, a partir d’allà, lògicament, vostè ja entra en pànic i el que fa és intentar per tots els mitjans que ningú, en aquell moment almenys, que ningú se n’assabenti del succeït. ¿Això és així?». Julián respon en la mateixa línia: «Sí, és així».
Verónica Guerrero, l’advocada de la família de Francisca Cadenas, protesta llavors pel rumb de l’interrogatori. L’advocat és qui està responent, més que l’acusat, assegura. El jutge recolza la protesta: «Estem arribant ja a un nivell que està vostè [l’advocat] fent la declaració per ell». L’advocat Duarte insisteix llavors en el seu paper de defensor i arriba a demanar al jutge: «No m’apunti amb el dit». Després d’aquell moment de tensió, l’interrogatori a Julián conclou.
Després va arribar el torn al seu germà gran, Manuel. Ell no era a la casa del carrer Nueva, 3 quan el seu germà va atacar la Francisca, poc després de les onze de la nit, d’acord amb la seva defensa. Però sí que va arribar una hora i mitja després.L’autòpsia preliminar no ha determinat l’hora de la mort de Francisca, però sí que va ser emmordassada, lligada de mans i colpejada brutalment. També, despullada de cintura cap avall. Després, va ser esquarterada i enterrada sota el terra del pati. Així que el Manuel està acusat dels mateixos delictes que el seu germà.
Una sola pregunta
Davant el jutge, Manuel González, com el Julián, només va voler contestar a les preguntes de la seva advocada, Aurelia Martín del Viejo. I ella només li fa una pregunta: «¿Vostè ha tingut alguna participació en el delicte d’homicidi pel qual està detingut? El Manuel respon que no.
Després d’aquestes declaracions, totes les parts (fiscalia, advocada de la família i advocats defensors) van exposar les seves conclusions sobre els acusats i les declaracions que havien fet. Quan va acabar, el jutge va enviar a presó sense fiança els dos germans. Estan acusats d’un delicte d’assassinat i un altre contra la llibertat. La investigació continua.
