La investigació dels Mossos apunta que la mort del jove nord-americà trobat al mar a Barcelona va ser accidental

James Gracey, de 20 anys, havia desaparegut la matinada de dimarts

Recerca del cos de Jimmy Gracey, a Barcelona / FERRAN NADEU

Els indicis que els Mossos d’Esquadra han recollit en la investigació apunten que James Gracey, el jove universitari nord-americà que va ser trobat sense vida al mar a Barcelona, va morir de manera accidental, segons confirmen fonts del cos policial a l’ACN.

Gracey, que tenia 20 anys, va desaparèixer la matinada de dimarts i els Mossos van trobar-ne el cos sense vida dijous a la zona de la platja del Somorrostro en el marc d’un dispositiu de recerca amb la participació de la Unitat Subaquàtica i la Policia Marítima, que feia hores que rastrejaven la zona. També van col·laborar en l’operatiu la Guàrdia Civil i els Bombers de Barcelona.

