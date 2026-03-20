La investigació dels Mossos apunta que la mort del jove nord-americà trobat al mar a Barcelona va ser accidental
James Gracey, de 20 anys, havia desaparegut la matinada de dimarts
ACN
Barcelona
Els indicis que els Mossos d’Esquadra han recollit en la investigació apunten que James Gracey, el jove universitari nord-americà que va ser trobat sense vida al mar a Barcelona, va morir de manera accidental, segons confirmen fonts del cos policial a l’ACN.
Gracey, que tenia 20 anys, va desaparèixer la matinada de dimarts i els Mossos van trobar-ne el cos sense vida dijous a la zona de la platja del Somorrostro en el marc d’un dispositiu de recerca amb la participació de la Unitat Subaquàtica i la Policia Marítima, que feia hores que rastrejaven la zona. També van col·laborar en l’operatiu la Guàrdia Civil i els Bombers de Barcelona.
