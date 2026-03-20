Estafa immobiliària
A judici dues dones d’edat avançada per estafar una parella que va perdre casa seva amb préstecs hipotecaris
Dues de les acusades són molt conegudes a Mallorca per fraus similars en què fingien que havien de cobrar una herència milionària des d’Alemanya
La fiscalia sol·licita per a tres sospitosos sengles penes de quatre anys de presó per estafa agreujada i la nul·litat de cinc escriptures públiques
B. Palau
L’Audiència de Palma té previst jutjar tres acusats per una estafa immobiliària en què presumptament van enganyar una parella, que finalment va perdre casa seva a Inca, mitjançant la concessió de préstecs hipotecaris els anys 2012 i 2013.
Entre els encausats hi ha dues dones d’edat avançada molt conegudes a la zona del Raiguer per fraus similars. Totes dues tenen causes judicials obertes per fets semblants. Ahir al matí, les dues sospitoses es van asseure al banc dels acusats, davant del tribunal de la Secció Segona, si bé la vista oral va acabar suspenent-se perquè faltava un testimoni clau.
La fiscalia demana per a elles i per a un tercer implicat, l’administrador d’una societat, sengles penes de quatre anys de presó en considerar-los autors responsables d’un delicte d’estafa agreujada. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic sol·licita que es declari la nul·litat de cinc escriptures públiques signades entre el 2012 i el 2014, així com dels actes i contractes que hi apareixen. D’aquesta manera, les víctimes, els propietaris de l’habitatge, podrien recuperar la titularitat de l’immoble.
Un quart acusat que suposadament va col·laborar en el pla per fer-se amb la casa d’Inca ja ha mort, per la qual cosa la seva responsabilitat penal s’ha extingit.
Els tres sospitosos van comparèixer ahir a primera hora del matí a l’Audiència Provincial de les Balears. La fiscal va demanar a la Sala que suspengués el judici perquè no s’havia pogut citar un testimoni transcendental del cas. L’acusació particular s’hi va adherir i les defenses, també. Finalment, el tribunal va acordar la suspensió de la vista oral perquè el testimoni era de “rellevància” i no havia estat citat.
Segons la versió del ministeri públic, els fets es remunten el setembre del 2012, quan les dues encausades van contactar amb una parella, propietària d’una casa a Inca, a la qual van explicar que elles havien de rebre una herència milionària provinent d’Alemanya i que necessitaven una quantitat de diners per a les gestions prèvies a l’herència, ja que en tres mesos estaria tot liquidat.
Per això, van proposar als propietaris de l’habitatge demanar un préstec amb garantia hipotecària de la casa, tot indicant-los que, a més, farien un reconeixement de deute per a més seguretat, “tot això sabent que no existia cap herència i que no tenien cap intenció de cancel·lar la hipoteca ni de tornar diners”, segons la fiscalia.
En execució del pla preconcebut, els perjudicats van acudir el 18 d’octubre del 2012 a un notari de Palma i van signar una escriptura de constitució d’hipoteca canviària sobre l’immoble amb un prestador, que havia estat designat per les dues sospitoses, el qual els va lliurar una lletra de canvi per un import de 67.500 euros, amb data de venciment el 13 de febrer del 2013.
Les acusades presumptament van lliurar als afectats 13.000 euros en metàl·lic com a gratificació per l’operació. Aquell mateix dia, una de les sospitoses va signar davant d’un altre notari de la ciutat una escriptura de reconeixement abstracte de deute a favor de la parella de 68.000 euros, amb el compromís de pagament abans del 18 de gener del 2019.
L’endemà, l’altra encausada, amb l’objectiu de recuperar la suma lliurada el dia anterior, va demanar a les víctimes 20.000 euros amb l’excusa de les gestions de l’herència. Els afectats, convençuts que tots els diners els serien retornats, hi van accedir i li van lliurar aquest import. La dona va fer un reconeixement de deute davant de la notaria de Sineu de 20.000 euros a favor dels querellants i es va fixar un termini de pagament de sis mesos.
El 10 de gener del 2013, les acusades van convocar la parella davant d’un notari de Marratxí, on es va signar una altra escriptura de préstec hipotecari sobre el mateix immoble, per la qual els perjudicats tornaven a hipotecar casa seva, en aquest cas a favor d’una societat, l’administrador de la qual era el tercer sospitós. El termini d’amortització es va fixar en dos mesos. En l’acte de constitució d’aquesta hipoteca, l’empresari va lliurar als querellants un xec de 67.500 euros a favor d’un altre acusat per a la cancel·lació de la primera hipoteca signada el 18 d’octubre del 2012, ja que vencia.
Arribat el dia de venciment del deute hipotecari, no es va pagar.
Un any després, el 17 de gener del 2014 es va signar una altra escriptura de pagament de deute i cancel·lació d’hipoteca de data 10 de gener del 2013 davant del notari de Marratxí, de manera que la casa d’Inca va passar a ser propietat de la societat d’un dels acusats. Així, les víctimes van perdre la propietat de l’immoble que constituïa el seu domicili, segons la fiscalia.
