Successos
Un jutjat de Barcelona investiga la mort de Jimmy Gracey
Les indagacions policials apunten que va ser un tràgic accident
Germán González
La plaça 29 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Barcelona, en funcions de guàrdia, té obertes unes diligències en relació amb la mort de James 'Jimmy' Gracey, l’estatunidenc de 20 anys, que va morir després de caure al mar a la platja del Somorrostro la matinada de dimarts passat. Els Mossos han d’entregar l’atestat en què indicaran que tot apunta que la mort de Jimmy va ser accidental: els agents van visionar càmeres de seguretat de la zona i van parlar amb diverses persones que van indicar que el difunt va anar sol cap a l’espigó i d’allà va caure al mar. Per això van estar buscant amb les Unitats Aquàtica i Subaquàtica en aquella zona tot dimecres, a més de rebre l’ajuda d’efectius marítims dels bombers de Barcelona i de la Guàrdia Civil.
El jutjat està pendent de rebre l’autòpsia del difunt per determinar les causes de la seva mort, tot i que tot apunta que es va ofegar després de caure al mar. A més, els resultats han de confirmar si havia consumit alcohol o alguna altra substància quan va patir aquest accident. Un cop el jutjat tingui l’autòpsia, podria lliurar el cos a la família perquè sigui repatriat i es pugui oficiar el seu funeral als Estats Units
Durant tot dimecres i dijous, els Mossos van estar buscant el cos de Jimmy al Somorrostro, després que trobessin diversos indicis que apuntaven que podria estar per la zona de l’espigó. En aquest sentit, va aparèixer la seva cartera i també van trobar algunes peces de roba. Finalment, abans de les sis de la tarda, efectius de la unitat subaquàtica de la policia catalana van trobar el cos de Jimmy a uns tres metres de proximitat a prop de les roques.
Els pares de Jimmy han estat pendents del dispositiu de cerca dels serveis d’emergència i han mantingut l’esperança fins a l’últim moment de trobar-lo amb vida. Malauradament no va ser així.
Jimmy, estudiant de tercer any de Comptabilitat a la Universidad d'Alabama i originari d’Elmhurst, estava aprofitant les seves vacances de primavera per visitar amics que es troben estudiant a Europa. Després de fer una parada a Ámsterdam, el jove va arribar a Barcelona dilluns al matí i havia de marxar dissabte vinent. La nit de dilluns a dimarts va sortir de festa pel front marítim de la ciutat catalana amb un amic i hores més tard, durant la matinada, el seu rastre es va perdre a la discoteca Shoko.
L'amic que l’acompanyava se’n va anar a casa i Jimmy va decidir quedar-se al local més estona. L’última vegada que va ser vist va ser al voltant de les tres de la matinada a la discoteca. No va tornar a dormir a l’Airbnb de la Ronda Sant Pere on s’allotjava, ni se n’ha tornat a saber res d’ell fins que es va trobar el seu cos a les aigües del Somorrostro, a prop de la zona d’oci.
