Preguntes i respostes
¿Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic
Un jutjat de Barcelona investiga la mort de Jimmy Gracey
Trobat al mar el cadàver de Jimmy Gracey, el nord-americà desaparegut a Barcelona
Germán González
L’estudiant de 20 anys James ‘Jimmy’ Gracei va morir dimarts a la matinada al caure al mar des de l’espigó del Port Olimpic en el que va ser un tràgic accident. Aquesta és la principal conclusió dels Mossos d’Esquadra després de les primeres investigacions realitzades després que es denunciés la desaparició de l’estudiant, al no tornar a l’apartament turístic que tenia llogat a la Ronda Sant Pere. Van ser els seus companys de vivenda els que van alertar els agents que no havia tornat després d’una nit de festa al Port Olimpic. Els agents van visionar càmeres de seguretat de la zona i una mostra com queia al mar. També van parlar amb diverses persones que van indicar que el Jimmy va anar sol cap a l’espigó.
Un amic seu el va deixar a les tres de la matinada a la discoteca Shoko de Barcelona. El James no volia anar-se’n encara a casa i esgotava la seva primera nit a Barcelona. Havia arribat aquell mateix dilluns al matí a la ciutat juntament amb uns amics que estaven estudiant a Europa. Tenia previst anar-se’n aquest cap de setmana
Una de les línies d’investigació obertes és si l’estudiant va sortir acompanyat de la discoteca a més de què el va impulsar a anar cap a la platja del Somorrostro. Sembla que en un primer moment se’l veu parlant amb algú a la porta del local, segons les càmeres de seguretat, però després se’l veu caminant sol cap a la costa. Els Mossos van revisar aquesta videovigilància, en la qual es veu com cau sol a l’aigua, i també van trobar un testimoni que els va informar que l’estudiant se’n va anar cap a l’espigó que separa la platja del Port Olimpic. L’autòpsia ha de determinar si havia consumit alcohol o alguna altra substància abans de precipitar-se a l’aigua.
Les causes de la mort. Tot apunta que es va ofegar però el cos presenta també macadures per haver xocat contra les roques durant hores. Des de la seva desaparició fins que va ser trobat van passar dos dies. L’autòpsia, que es fa a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a la Ciutat de la Justícia, també ha de determinar si va rebre un cop previ abans de caure al mar. Això podria indicar que no estava sol quan va passar, si bé és una versió que, de moment, els Mossos descarten. Les càmeres de seguretat del Port Olímpic i algun testimoni indicaven que va anar sol cap a l’espigó.
Quan la plaça 29 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Barcelona ho ordeni. És el jutjat que tramita aquesta desaparició i espera els resultats de l’autòpsia així com de l’atestat dels Mossos sobre la investigació. La família del Jimmy és a Barcelona a l’espera de l’autorització judicial i emportar-se el cos del seu fill per ser enterrat a Elmhurst, la seva localitat natal.
De moment, no es pot demostrar que el Jimmy patís el robatori del seu telèfon mòbil. Una patrulla de la Guàrdia Urbana el va trobar a un delinqüent habitual de la Barceloneta quan el va parar per a un registre el mateix dimarts de matinada. L’home va dir que se l’havia trobat a la platja i els agents l’hi van requisar, malgrat que no li van poder atribuir el furt, de moment. Els Mossos van aconseguir desbloquejar el telèfon i d’aquesta manera es van posar en contacte amb la família del mort.
