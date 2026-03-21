Rodalies
Una avaria a l’R3 obliga a tallar la circulació entre Centelles i la Garriga
El Periódico
Una nova avaria a la catenària de l’R3 de Rodalies ha obligat a interrompre la circulació entre Centelles i la Garriga aquest dissabte al matí. L’incident afecta un dels pocs trams actualment operatius de la línia, que es manté en obres entre Ripoll i Puigcerdà per les conseqüències de l’accident de Gelida, i entre la Garriga i l’Hospitalet per les obres de desdoblament iniciades a l’octubre i previstes fins al maig.
Els Bombers de la Generalitat han advertit de la falta de tensió al túnel entre la Garriga i Figaró, obligant a la paralització del servei en el tram afectat. Com a alternativa, Adif ha habilitat un transport per carretera per als passatgers, amb rotació de trens a Centelles.
L’R3, de les més afectades
La zona s’ha convertit en un dels punts més problemàtics de Rodalies, amb una cadena d’incidències recents. El mateix dia de la reobertura, un despreniment va sorprendre un tren i va obligar a suspendre parcialment la circulació. Dies després, part d’un pont a la Garriga, en obres pel desdoblament de l’R3, va cedir i va caure sobre la carretera, sense causar ferits.
Però la línia no és l’única que s’ha vist en el punt de mira després de l’accident de Gelida, ja que després d’aquest van sortir a la llum prop d ’un centenar de punts negres en tot l’entramat ferroviari català que van obligar a aplicar limitacions temporals de velocitat.
