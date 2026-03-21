Cau un home fent parapent a Can Miqueló, al Berguedà
La caiguda s'ha produït des de més de tres metres d'alçada
Dues dotacions del cos de Bombers s’han mobilitzat aquest migdija a la zona de Can Miqueló, a Berga, per la caiguda d’un parapentista des d’uns tres o quatre metres d’alçada. L’alerta s’ha rebut prop de tres quarts d’1 del migdia. Els equips de rescat s'han traslladat fins al lloc dels fets on el SEM valorava si hi havia alguna lesió greu. Els serveis d’emergència han immobilitzat la persona accidentada per traslladar-lo a l'hospital.
