Muntanya
Els Bombers evacuen cinc escaladors en operatius a la Cerdanya i l'Anoia
El cos ha rescatat quatre persones que no podien avançar en una canal a Montellà i Martinet i ha atès una dona que s'ha sentit indisposada mentre escalava al Bruc
El cos de Bombers ha mobilitzat dues dotacions aèries aquest diumenge per assistir dos avisos rebuts durant la franja de primera hora de la tarda, per atendre persones que practicaven escalada. Es tracta d'un rescat de quatre persones a Montellà i Martinet (la Cerdanya) i d'una dona al Bruc (Anoia).
Segons han informat des de Bombers, l'avís de Montellà i Martinet l'han fet els mateixos escaladors. Estaven fent la canal de l'Àliga i s'han vist incapaços de continuar avançant o de tornar a baixar. El cos ha activat un helicòpter amb agents del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'operatiu ha pogut localitzar les quatre persones que, finalment, havien aconseguit fer el cim. En tot cas, les condicions meteorològiques adverses, amb situació de nevada, han comportat la recollida i trasllat en helicòpter fins a l'aparcament d'Estana, dins el mateix terme municipal.
A l'Anoia també s'ha evacuat una dona de 38 anys que s'ha sentit indisposada mentre practicava l'escalada. Els fets han tingut lloc a prop del refugi Vicenç Barbé del Bruc, dins el Parc Natural de Montserrat. En concret, feia referència a un dolor al pit. Després d'una primera assistència sanitària, els bombers l'han traslladat a l'helistop de Collbató, on l'esperava el SEM.
