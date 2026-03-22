Ensurt a Bufalvent per l'incendi d'un camió de recollida de residus

El cos de Bombers va mobilitzar dues dotacions per apagar la càrrega, amb restes de la fracció de rebuig

L'actuació dels Bombers per extingir les flames del camió de recollida de residus / Cedida

Lídia López

Manresa

Ensurt al Polígon de Bufalvent de Manresa aquest dissabte a la tarda. Un camió de recollida de residus es va incendiar, amb un foc originat a la càrrega del vehicle, conformada per brossa de la fracció de rebuig. Els Bombers van intervenir amb dues dotacions per extingir les flames.

Segons testimonis oculars dels fets, el treballador va poder sortir de les vies més concorregudes fins a un emplaçament on el risc per a la ciutadania fos menor. Allà, el foc va anar evolucionant fins a afectar tota la càrrega i l'estructura del vehicle. L'avís al cos es va produir a les 18.06 hores a través d'una trucada al 112, desplaçant-se immediatament al lloc dels fets amb dues dotacions.

La intervenció va comportar l'aixecament manual, a través d'una grua, de la porta del darrere, que va permetre un treball més directe dels bombers. Així, en pocs minuts va quedar apagat el foc. De fet, segons les fonts consultades, aquest tipus de sinistre no és insòlit al sector, tenint en compte que a la fracció de resta poden coincidir elements inflamables com pots d'aerosols amb alguna resta de combustible.

Afortunadament, cap persona va resultar ferida.

