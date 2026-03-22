Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera per un col·lapse parcial de l'estructura
Els Bombers han aconseguit rescatar primer dos dels joves i poc abans de les nou, els altres dos
Judit Bertran | Regio7
Quatre joves menors d'edat han quedat atrapats aquest diumenge a la tarda a l'interior de l'antic Hospital d'Esparreguera, un edifici abandonat que està en ruïnes, després que ha col·lapsat una part de la seva estructura. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 18.06 hores de la tarda, han aconseguit primer rescatar dos dels joves que haurien caigut uns metres degut al col·lapse, i poc abans de les 9 del vespres han aconseguir rescatar els altres dos, il·lesos. Segons les primeres informacions, els dos primers joves rescatats tindrien ferides de gravetat amb diversos politraumatismes.
Un total de 13 dotacions de Bombers s'han dirigit al lloc dels fets, entre elles el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i vehicles de suport i comandament. Així mateix, també s'ha activat drons de la unitat de Mitjans Aeris (MAER) i 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.
També anomenat El Molí de la Figuera, l'edifici barroc de finals del segle XVIII va ser creat damunt de les restes d'una antiga fàbrica d'origen medieval i va sobreviure a un procés d'industrialització del municipi fins que va ser comprat el 1922. No obstant això, sis anys més tard va ser cedit a l'ajuntament del municipi, que el va habilitar com a hospital durant 30 anys, entre 1930 i 1960. Des de 2019 hi havia un projecte d'intervenció per a recuperar l'edifici, que estava completament abandonat, però mai es va iniciar.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències