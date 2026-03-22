Tres ferits de poca gravetat en dos accidents, aquest diumenge al matí a l'Anoia
Dos vehicles han topat frontalment a Igualada, i un motorista ha caigut tot sol a Veciana
Dos accidents en poca estona de diferència, han deixat tres ferits aquest diumenge al matí a l'Anoia, si bé cap d'ells presentava contusions de molta gravetat, segons que han informat els Bombers de la Generalitat.
El primer ha tingut lloc a les 11.41 h del matí a la carretera C-1412a, al terme de Veciana, quan un motorista s'ha accidentat tot sol mentre conduïa. Es tracta d'un home de 73 anys i veí de Lleida, que ha estat evacuat pel SEM a l'hospital d'Igualada amb pronòstic menys greu. Hi ha actuat una dotació dels Bombers.
L'altre accident ha passat a les 13.20 h del migdia, dins la ciutat d'Igualada. En concret, a l'avinguda dels Països Catalans, on hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos vehicles, si bé no hi ha hagut danys personals considerables. Han resultat afectades dues dones, una de 86 anys, que tot i que no presentava ferides importants l'han traslladat a l'Hospital d'Igualada per a una revisió, i l'altra, de 63 anys, ha resultat ferida lleu. Hi han participat dues dotacions dels Bombers.
