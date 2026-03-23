A L'AUDIÈNCIA DE MADRID

Dues dones, a judici per donar dues pallisses a un menor transsexual: "Et matarem, travelo de merda, ets una nena"

La víctima, de 17 anys, va patir dues agressions a Villaverde i Usera (Madrid) el juny i l'octubre de 2020, motivades per la seva "identitat sexual"

Altres menors d'edat van participar en la segona pallissa, però "no han pogut ser identificats"

Imatge de manifestació de l'Orgull LGTBI a València. / EFE

Jorge García

Madrid

L'Audiència de Madrid jutja aquest dimarts, 24 de març, dues dones de 19 i 21 anys per donar dues pallisses a un jove transsexual que tenia 17 anys. Les agressions van ocórrer l'any 2020 als districtes de Villaverde i d'Usera (Madrid), segons les investigacions policials.

La víctima va patir "lesions al coll i una fractura d'escafoide a la mà dreta". A més, "motivades per l'odi a la seva identitat sexual", les agressores el van intimidar amb insults i vexacions: "Et pegarem, et trepitjarem el cap, et matarem, travelo de merda, ets una nena", segons l'escrit de la Fiscalia de Madrid, al qual ha tingut accés el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

La primera agressió va tenir lloc el dia 18 de juny de 2020 al carrer Adora, al districte d'Usera (Madrid). Les dues joves, S. V. J. i A. F. C, "incentivades per un menyspreu a la seva identitat sexual", van colpejar la víctima fins a "fracturar l'escafoide de la seva mà dreta i lesionar la part dreta del seu coll", segons les conclusions de la Fiscalia.

La segona agressió va succeir el 20 d'octubre de 2020 al carrer Remodelación, al districte de Villaverde (Madrid). En aquesta ocasió, les dues acusades juntament amb un altre grup de menors d'edat que "no han pogut ser identificats, "van agredir físicament la víctima provocant-li lesions físiques al cap", i el van intimidar amb crits i insults: "Et pegarem, et trepitjarem el cap, trucarem a un paio per matar-te i fotre't un tret, aniré a buscar la teva àvia ... et matarem, travelo de merda, ets una nena".

La Fiscalia demana dos anys i onze mesos de presó per a cadascuna de les acusades, que ara tenen 27 i 25 anys, per un delicte contra la dignitat i un delicte de lesions. A més, sol·licita la prohibició d'apropament i comunicació amb la víctima en un període de sis mesos.

