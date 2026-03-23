Successos
Cau una banda de menors que van robar 22 motos en localitats de la Costa Daurada
Els Mossos han detingut sis sospitosos i han recuperat 19 vehicles
Germán González
Els Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell van detenir entre el 27 de febrer i dijous passat sis menors en diverses localitats del Baix Penedès acusats de cometre 22 robatoris o furts de motos en aquesta comarca i a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Se centraven en motocicletes de fins a 125 c.c., i a dos dels detinguts també se’ls atribueixen dos delictes de robatori amb força i atemptat contra agents de l’autoritat, ja que van fugir quan una patrulla anava a detenir-los.
Segons els Mossos, la banda va cometre els robatoris en municipis com Calafell, Cunit, Cubelles o Vilanova i la Geltrú, i la seva activitat va generar alarma i malestar no només entre les mateixes víctimes, sinó també entre els propietaris d’aquestes motos de menor cilindrada.
La investigació es va iniciar a mitjan febrer arran de la localització per part de la Policia Local de Calafell de diverses motos i ciclomotors que constaven com a robats. Els Mossos van poder identificar un primer menor. Se li atribuïa la sostracció d’una moto elèctrica estacionada al port de Segur de Calafell el 25 de gener.
A mesura que avançava la investigació, els agents van determinar que aquest sospitós, juntament amb un altre menor, va intentar endur-se una altra moto de l’interior d’un aparcament. En concret, van actuar de manera consecutiva durant la nit dels dies 23 i 24 de febrer al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell. Van forçar la porta del garatge i, després d’arrossegar-la fins al carrer i causar-li diversos danys, es van endur alguns objectes de l’interior.
L’endemà, un d’aquests menors va tornar al lloc amb la intenció d’endur-se el vehicle que continuava estacionat al carrer. En aquesta ocasió va haver de fugir en ser sorprès per un ciutadà. Tres dies després, el 27 de febrer, es va produir la primera detenció per aquests fets.
L’endemà, altres dos menors van ser traslladats també a comissaria després de ser sorpresos mentre circulaven amb una motocicleta sostreta el 26 de febrer a Vilanova i la Geltrú. Tots dos van acabar detinguts per robatori i furt d’ús, però també per atemptat contra agents de l’autoritat, ja que van agredir dos policies després d’una persecució policial entre Cunit i Calafell, localitat on finalment van poder ser interceptats.
A més, el conductor no disposava de cap mena de permís i també va ser denunciat per un delicte de conducció temerària.
El Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell va acabar detenint els dies 5 i 17 de març a Calafell un quart menor per dos delictes diferents: el robatori de dues motocicletes els dies 23 i 27 de febrer a Cunit. El mateix dia 17 de març, els Mossos també van detenir el segon menor implicat en el forçament de la porta d’un aparcament a Calafell i la temptativa de sostracció de vehicle el 24 de febrer.
L’última detenció, la del sisè menor implicat, es va produir dijous passat cap a les 15.50 hores a l’avinguda Catalunya de Calafell. Es tractava del lladre d’una altra motocicleta sostreta el 26 de febrer a Vilanova i la Geltrú i recuperada aquell mateix dia a Calafell.
L’operatiu policial no només ha permès recuperar 19 de les 22 motos sostretes, sinó també desarticular un grup molt actiu i especialitzat en aquest tipus de delictes. Tots els detinguts que integraven el grup van quedar en llibertat poques hores després de ser arrestats, amb l’obligació de presentar-se davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits per aquests fets.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques