Investigació judicial

Detinguda una parella per maltractament i abusos sexuals al seu nadó d’un mes a Barcelona

El menor es troba sota la tutela de la DGPPIA

Una patrulla dels Mossos.

Una patrulla dels Mossos. / MOSSOS

J. G. Albalat

La plaça núm. 1 de la Secció de Violència contra la Infància i l’Adolescència del Tribunal d’Instància de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dues persones, un home i una dona, per presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual per fets comesos, presumptament, sobre el seu fill, un nadó de poc més d’un mes, segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), l’antiga DGAIA.

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

L’històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana

L’històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana

Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià

Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià

Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis

Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis

Retencions a la C-55 per un camió accidentat a Abrera

Retencions a la C-55 per un camió accidentat a Abrera

Els psicopedagogs dels EAP alerten el Govern que suprimir l'entrevista de selecció de professionals posa en risc l'escola inclusiva

Els psicopedagogs dels EAP alerten el Govern que suprimir l'entrevista de selecció de professionals posa en risc l'escola inclusiva
