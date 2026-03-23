Contra el narcotràfic

Més de 200 policies desarticulen una banda de traficants de marihuana i armes a Barcelona, Girona i Andalusia

La banda tindria ramificacions internacionals

Imatge de l'operació policial aquest dilluns al matí. / Mossos

Germán González

Barcelona

Des de la matinada passada uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional desenvolupen una operació conjunta per desarticular una banda dedicada al tràfic de droga, principalment marihuana, i armes. L'operació es desenvolupa en una dotzena de locals i domicilis de diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la demarcació de Girona i d'Andalusia.

Fonts policials assenyalen el caràcter violent dels membres d'aquest grup criminal. S'espera una dotzena de detencions. La banda tindria ramificacions internacionals en aquest tràfic de droga, per la qual cosa l'actuació policial està coordinada per Europol.

Notícies relacionades

Els Mossos han desplegat agents de la Divisió d'Investigació Criminal, del Grup Especial d'Intervenció (GEI), ja que els sospitosos podrien anar armats, BRIMO, ARRO, científica, unitat canina, sala central i unitat de seguretat ciutadana. El cas es troba sota secret de les actuacions.

  1. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  2. “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
  3. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  4. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
  7. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  8. El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques

L'històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana

Detinguda una parella que robava mòbils a festes majors com la de Manresa o Igualada

Pedro Sánchez visita els Pirineus catalans: la ruta que ha fet el president del Govern central

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià

Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis

Retencions a la C-55 per un camió accidentat a Abrera

