Contra el narcotràfic
Més de 200 policies desarticulen una banda de traficants de marihuana i armes a Barcelona, Girona i Andalusia
La banda tindria ramificacions internacionals
Germán González
Des de la matinada passada uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional desenvolupen una operació conjunta per desarticular una banda dedicada al tràfic de droga, principalment marihuana, i armes. L'operació es desenvolupa en una dotzena de locals i domicilis de diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la demarcació de Girona i d'Andalusia.
Fonts policials assenyalen el caràcter violent dels membres d'aquest grup criminal. S'espera una dotzena de detencions. La banda tindria ramificacions internacionals en aquest tràfic de droga, per la qual cosa l'actuació policial està coordinada per Europol.
Els Mossos han desplegat agents de la Divisió d'Investigació Criminal, del Grup Especial d'Intervenció (GEI), ja que els sospitosos podrien anar armats, BRIMO, ARRO, científica, unitat canina, sala central i unitat de seguretat ciutadana. El cas es troba sota secret de les actuacions.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques