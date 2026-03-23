El Govern, "consternat" pel cas del nadó presumptament agredit sexualment pels pares
Quin és el protocol de Catalunya per detectar i alertar de maltractament infantil?
Regió7 / ACN
El Govern s'ha mostrat "consternat" pel cas del nadó d'un mes al qual els pares haurien maltractat i agredit sexualment a Barcelona. Els progenitors, un home de 42 anys i una dona de 43, van ser detinguts i divendres passat van ingressar a la presó de forma preventiva. L'executiu explica que a través dels Departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió s'ha actuat seguint els protocols establerts amb la "prioritat" de protegir el menor. Aquests protocols marquen la intervenció dels professionals sanitaris per prevenir, detectar de manera precoç i actuar davant possibles casos de maltractament infantil. També preveuen la notificació "obligatòria" i la coordinació amb els serveis socials, educatius i judicials.
Des del Govern recorden que d'acord amb el protocol, davant la sospita de maltractament un professional de la salut ha d'actuar de manera "immediata, estructurada i coordinada". Ha de detectar i sospitar "de manera proactiva" estant atent a signes físics, psicològics o socials, atès que la detecció precoç és "essencial per poder intervenir".
També ha de fer una valoració clínica completa tot fet una exploració "física i emocional" del menor i observant la relació amb els cuidadors. A més ha de determinar la gravetat del cas, tot valorant si es tracta d'una situació de risc o de maltractament greu i si hi ha perill immediat per al menor.
El protocol també insta a actuar i protegir el menor garantint l'atenció sanitària "necessària" i a prioritzar la seguretat i el benestar de l'infant. A més, estipula que cal evitar la victimització secundària, és a dir, no repetir exploracions o interrogatoris innecessaris.
Notificació obligatòria
També s'ha de registrar i documentar el cas, notificar-lo obligatòriament als serveis competents (serveis socials, DGPPIA, autoritat judicial si cal), mitjançant els circuits establerts, coordinar-se amb altres serveis i fer seguiment del cas.
En casos de desemparament l'infant pot ser atès o bé en un centre o bé en família d'acollida. Com a regla general, i sobretot en casos de nadons, es prioritza l'acolliment familiar, que pot ser en família extensa (és a dir, amb algun parent) o en família aliena (és a dir, en família voluntària, sense lligam biològic).
Si no és possible l'acolliment en família extensa s'opta per l'acollida en família aliena i concretament, en una família de les anomenades família d'urgència i diagnòstic. Són famílies voluntàries que s'activen en casos d'urgència i que atendran l'infant el temps necessari perquè els professionals de la DGPPIA en facin el diagnòstic, és a dir, determinin l'estat del nadó i proposin quina és la millor opció per atendre'l. Paral·lelament, s'avisa els Mossos per iniciar el procediment penal.
El nadó es troba sota la tutela de la DGPPIA
Cal recordar que la plaça 1 de la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d’Instància de Barcelona va acordar, divendres passat, la presó provisional comunicada i sense fiança per a la parella per maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual, per fets comesos, suposadament, sobre el nadó de poc més d’un mes. El bebè es troba sota la tutela de la DGPPIA.
Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Barcelona dimecres passat, i l'Oficina d'Atenció al Menor (OAM) s'ha fet càrrec de la investigació.
