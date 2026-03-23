A Barcelona
Una batuda a la discoteca Draco de Gràcia acaba amb cinc denúncies per irregularitats laborals
Els Mossos també van requisar objectes contundents a la zona de controladors de l’accés al local
Germán González
Els continus incidents davant de la discoteca Draco, situada al carrer Alegre de Dalt del districte de Gràcia, que va denunciar EL PERIÓDICO la setmana passada van fer que aquest local fos un dels punts de control en el dispositiu Kanpai que els Mossos d'Esquadra van desplegar la matinada de dissabte passat a Barcelona.
Agents de les unitats regionals de policia administrativa, seguretat ciutadana i ordre públic, juntament amb membres de la Inspecció de Treball, van fer aquest control de la discoteca de nit, quan tenia més activitat. Una dotzena de furgonetes dels Mossos es van situar davant del local, tal com indica un vídeo captat per un veí, per dur a terme aquestes tasques d’inspecció.
El dispositiu es va saldar amb tres infraccions als controladors per no tenir l’habilitació corresponent o no portar la targeta identificativa de manera visible i quatre denúncies de la Inspecció de Treball al local per tenir treballant persones sense documentació, així com una altra per no tenir donat d’alta a la Seguretat Social un altre empleat.
A més, els agents van requisar diversos objectes contundents a la porta d’accés al local, concretament al lloc on es trobaven els controladors. L'actuació policial se centra en els nombrosos altercats que s’han produït en els últims mesos a les portes d’aquest local, principalment els caps de setmana.
L’últim, tal com va avançar aquest diari, va succeir la matinada de diumenge a dilluns de la setmana passada. Diversos grups de persones es van barallar amb gran violència, un d’ells portava un matxet de grans dimensions i un altre una pistola. Els veïns han expressat la seva preocupació per aquest tipus d’incidents.
