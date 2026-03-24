Cop al tràfic internacional de drogues a Figueres: almenys dos detinguts en un macrooperatiu

Més de 200 agents dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera participen en l'operació amb epicentre a la capital de l'Alt Empordà, on s'han fet diversos escorcolls

Agents de la policia actuant al barri de Sant Joan / ACN

Figueres

Un operatiu policial contra el tràfic de drogues a escala internacional amb epicentre a Figueres ha fet almenys dos detinguts. Més de 200 efectius dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera participen en l'operació, que també ha desplegat agents a Salt (Gironès), a Argentona (Maresme) i en algunes localitats del sud de França. A la capital altempordanesa s'hi ha dut a terme almenys quatre escorcolls: dos al carrer Ramon i Cajal, un al Cresques Elies i un altre al Mossèn Jesús Franco, als barris del Parc Bosc i Sant Joan. L'objectiu és posar setge i desmantellar una organització criminal que trafica amb drogues a banda i banda de la frontera. En l'operatiu s'hi han localitzat cocaïna i també marihuana.

Els Mossos hi han desplegat efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), Hèlix, la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), de seguretat ciutadana i la Sala Central.

La investigació està sota secret i es preveu que hi hagi més detencions.

