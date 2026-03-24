Imputen un regidor de Lloret de Mar per un presumpte estafa a l'AFA d'una escola
Un jutjat de Blanes investiga l'home, edil del PSC, i el cita a declarar amb dos membres més de l'antiga junta
ACN
El jutjat d'instrucció 5 de Blanes (Selva) investiga un regidor del PSC de Lloret de Mar, J.A.E, i dues integrants més de l'antiga junta de l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) de l'escola Pompeu Fabra per presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat de document públic.
Tal i com han avançat Ràdio Girona i 3CatInfo, la jutgessa els ha citat a declarar el proper mes d'octubre en qualitat d'investigats arran de la querella interposada per l'actual junta. La titular del jutjat ha admès a tràmit la querella i també ha citat a declarar, en qualitat de testimonis, integrants de l'AFA.
Els fets haurien passat mentre l'acusat era secretari de l'entitat. Actualment, és regidor a l'equip de govern liderat per Adrià Lamelas.
