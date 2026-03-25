A petició pròpia
Els dos detinguts per l’assassinat de Francisca Cadenas són traslladats a una altra presó
Els germans han abandonat aquest dimecres el centre penitenciari de Badajoz, on romanien interns des del passat 14 de març
Redacción
Julián i Manuel G., els dos germans detinguts per l’assassinat de Francisca Cadenas, han estat traslladats de presó. Aquest dimecres al matí han abandonat el centre penitenciari de Badajoz, on romanien interns des del passat 14 de març, en direcció a una presó sevillana.
Els dos investigats ja havien demanat que se’ls ubiqués en un mòdul d’aïllament a la presó de Badajoz per la por de ser agredits per altres reclusos. Després de passar pel mòdul d’ingrés, van ser traslladats al mòdul 2, on, segons fonts consultades per aquest diari "no van ser ben rebuts", per la qual cosa van sol·licitar protecció. Van ser reubicats al mòdul 7, on han romàs fins aquest dimecres, sense contacte amb altres interns.
Els dos germans estan investigats per un delicte d’assassinat i un altre contra la llibertat. El titular del Jutjat d’Instrucció de Villafranca, al capdavant del cas, va decretar el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, després de prendre’ls declaració. Julián G. va reconèixer ser l’autor de la mort de Francisca Cadenas i va exculpar el seu germà gran, que va negar qualsevol participació en els fets.
Tots dos van ser detinguts després que els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil trobessin enterrades en un pati de llums de casa seva d'Hornachos -a poc més de 20 metres de la família de la víctima- restes òssies de Francisca Cadenas, desapareguda des del 9 de maig de 2017.
Els investigadors feia temps que seguien els passos dels dos germans, als quals van intervenir els telèfons i van realitzar escoltes. D’aquesta manera, com ha anat publicant en exclusiva Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest mitjà.
L’informe preliminar de l’autòpsia recull que Francisca va ser colpejada amb diversos objectes que encara no han estat trobats i emmordassada, i que el seu cadàver va ser esquarterat per ocultar-lo. La tesi de l'UCO és que existeix un mòbil sexual en aquest crim, una hipòtesi cap a la qual també apunta l’acusació particular, en mans de Verónica Guerrero, i que neguen els advocats de la defensa dels dos germans, José Duarte i Aurelia Martín.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit