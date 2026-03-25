A LA PRESÓ
La UCO va vigilar i gravar els assassins de Francisca Cadenas fins i tot al cementiri
Els investigadors van col·locar micròfons en 20 llocs freqüentats pels sospitosos. Tretze bars i restaurants, l’aparcament de l’Ermita de los Remedios, la bàscula municipal i el cementiri de Hornachos (Badajoz)
També van demanar enregistrar les converses en tots aquests llocs públics entre els dos germans investigats pel crim de Francisca i 34 veïns del poble, els de la seva màxima confiança
Luis Rendueles
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va arribar al cas de la desaparició de Francisca Cadenas a Hornachos (Badajoz) a la tardor del 2024, més de set anys després que passés. La investigació de la Guàrdia Civil de Badajoz estava en punt mort i sostenia com a hipòtesi principal que la dona, mare de tres fills, se n’havia anat de manera voluntària lluny de la seva família i del seu poble. Va ser la insistència de la seva família, especialment la del seu fill petit, José Antonio, la que va fer que l'UCO agafés les regnes de l'operació Makler (passadís.
Gairebé un any i mig després, l’11 de març passat, els agents van detenir els germans Manuel i Julián González ('El Pajarraco' i 'El Negro', per al poble). Sota el pati de casa seva van recuperar el cos de la seva veïna, sepultat allà des de la primera nit, la del 9 de maig de 2017.
La investigació de l'UCO, a la qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, va ser intensa i va comptar amb tots els mitjans humans i tècnics possibles. L’octubre del 2024 els agents, dirigits per una tinenta, van demanar intervenir el telèfon mòbil de Julián, el primer sospitós. Després, van col·locar dispositius de seguiment al seu cotxe. El juny del 2025 van fer el mateix amb el seu germà Julián i els seus vehicles.
Els agents consideren rellevants dues visites al cementiri que els germans van fer coincidint amb la reconstrucció que la UCO va fer a la porta de casa seva. Conclouen que l’enrenou policial d’aquells dies els va poder "generar" "la necessitat d’assistir-hi (al cementiri)"
Finalment, van col·locar micròfons al pati interior i altres zones comunes de la casa del carrer Nueva número 3, on vivien els dos germans. En la investigació també es van utilitzar "micròfons digitals direccionals", els coneguts com a micròfons ambientals o Array, per escoltar converses que mantenien els germans amb altres persones en carrers, terrasses de bars i altres llocs que freqüentaven.
Els dos germans González van ser vigilats dia i nit durant mesos. Convençuts que ells havien ocultat el cadàver de Francisca Cadenas en algun lloc, els agents van vigilar tots els punts on acudien. En el sumari consten fins a 20 llocs freqüentats pels germans en què els investigadors van demanar permís al jutge per col·locar aquests micròfons ambientals.
Tretze d’aquests són bars i restaurants d'Hornachos, Llera i Llerena. A la llista per col·locar aquests micros ambientals també hi figuraven l’aparcament de l'Ermita de los Remedios, la benzinera de la cooperativa municipal, la bàscula municipal i el seu aparcament, les proximitats d’una finca anomenada El Corralón, l’aparcament del centre d’interpretació de la natura Sierra Grande d'Hornachos, al sud del poble, i el Pilar de Palomas (una obra d’enginyeria hidràulica de l’època mudèjar).
Entre aquests punts d’interès que van ser vigilats també s’hi incloïa el "cementiri i camins adjacents". Així, un informe sobre les activitats dels germans, de l’octubre del 2024, recull dues visites de Julián al cementiri municipal: "en aquest període, l’investigat hi ha acudit en dues ocasions, el 10 i el 21 d’octubre del present, amb una permanència al lloc per sota de 15 minuts", escriuen els investigadors de l'UCO al jutge encarregat del cas.
En aquell mateix mes d’octubre, els agents van vigilar una altra visita al cementiri de Manuel González, el germà gran. Allà hi estan enterrats el pare i el tiet de Julián i Manuel, segons van comprovar els investigadors a les làpides. I també la seva mare. En l’informe, els agents inclouen altres llocs d’interès que van ser visitats pels sospitosos, com un bar, dos restaurants, una fleca i dues botigues d’alimentació per a animals.
Les vigilàncies als germans van continuar i, el febrer del 2025, van registrar altres dues visites de Julián i Manuel al cementiri del poble. Van tenir lloc els dies 13 i 25 de febrer i els investigadors van escriure aleshores que "aquestes visites són cridaneres per a l’Equip d’Investigació". Els dies anteriors hi havia hagut enrenou a Hornachos perquè la Guàrdia Civil havia fet una reconstrucció de la desaparició de Francisca Cadenas just a la porta de casa dels germans. D’aquí que els agents indiquin al jutge que aquesta activitat policial al poble els va poder "generar la necessitat de l’investigat d’assistir-hi (al cementiri) per algun motiu".
De fet, després d’una d’aquestes visites al cementiri, Julián va parlar per telèfon amb un amic a qui li va comentar: "D’allà vinc, que fa temps que no veia la vella. Dic, anem a veure-la, perquè com va dir aquell, sabem on són. Són allà, els pobres, no es mouran". Els guàrdies civils de l'UCO interpreten que es refereix a la seva mare i que parla en to jocós per "trencar el gel" de la conversa amb el seu amic.
Els investigadors van demanar permís al jutge per col·locar micròfons ambientals en aquests 20 llocs i també per gravar les possibles trobades i converses que Julián i Manuel González poguessin mantenir allà amb algun dels 34 veïns considerats també d’interès. Entre ells, els dos germans de Julián i Manuel, la seva cunyada i les seves nebodes (amb les quals tenien bona relació). "No es pot descartar que en un moment donat mantinguin una conversa rellevant per a la investigació amb una persona que es pugui considerar de més confiança per a l’investigat", van explicar els agents al jutge. Les escoltes van començar el 2 de març. El dia 11 van ser detinguts.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit