Successos
Condemnat per causar destrosses en una casa per valor de 220.000 euros després de rebre una ordre de desnonament
L'acusat, un jubilat de Mallorca, va haver d'abandonar l'habitatge per impagaments i abans de marxar va provocar danys a l'interior i a l'exterior
J. F. Mestre
Un veí de Marratxí, jubilat, que vivia d'inquiokupa en una casa de la qual l'havien desnonat, ha evitat el seu ingrés a presó malgrat que abans de marxar de l'habitatge va començar a destrossar tot el que trobava al davant, provocant uns danys que s'han valorat en més de 220 mil euros. El cost de la reparació d'aquestes destrosses l'ha hagut d'assumir la nova propietària de l'immoble, que el va adquirir en subhasta, perquè l'anterior propietari va deixar de pagar. L'acusat, que va declarar que era vulnerable, ha estat condemnat a un any de presó, que correspon a la pena mínima pel delicte que va cometre, però, com que no té antecedents, podrà eludir la presó. També se li imposa una multa econòmica i se l'obliga a pagar el cost dels danys que va ocasionar a la casa, però difícilment podrà fer-ho perquè no disposa de mitjans econòmics per fer front a aquest deute.
Els fets van ocórrer fa tres anys a la urbanització de Son Macià, a la localitat de Marratxí.
En aquesta casa vivia l'acusat amb la seva dona, que es trobava molt malalta i de fet mesos després va morir. L'habitatge, per l'acumulació d'impagaments, va ser embargat i va sortir a subhasta el mes d'octubre de l'any 2020. La casa va ser adquirida per una dona. Tanmateix, en els dos anys següents el matrimoni va continuar vivint com a okupa a la casa, sense abonar cap despesa per romandre-hi. La nova propietària va instar el desnonament per falta de pagament. El jutjat va fixar la sortida obligatòria dels habitants el mes de setembre de l'any 2022, dos anys després de la subhasta.
La sentència detalla que poques setmanes abans de la data del llançament, l'acusat, bé directament ell o amb l'ajuda d'una altra persona, es va dedicar a destrossar tot l'habitatge. Va començar amb l'exterior de la propietat, on va acumular runa i va ocasionar desperfectes a l'entrada. Després es va dedicar a destrossar la piscina i la barbacoa. A continuació va arrencar les persianes de les finestres i va colpejar la porta del garatge. En aquesta mateixa zona va acumular més runa i va arrencar el motor que obria la porta. També va destrossar l'escalfador d'aigua i la depuradora, així com els conductes del sostre.
A l'interior va fer el mateix. Va causar desperfectes als esglaons de marbre. També va ruixar amb esprai de color blau i amb sang les parets i les cortines decoratives. Al mateix temps, va colpejar les motllures del sostre i va trencar tots els mobles dels diferents banys, arrencant les aixetes. Seguidament, va arrencar les portes dels armaris i va trencar els focus de llum. També va inutilitzar el taulell de la cuina, mentre acumulava menjar en estat de descomposició. Així mateix, a l'interior va destrossar la xemeneia d'obra i va trencar tots els vidres de les finestres.
L'home i la seva esposa van marxar de la casa pocs dies abans de la data del llançament. La propietària va rebre les claus de la porta i quan va entrar a l'habitatge es va trobar amb la desagradable sorpresa que tot estava destrossat i la casa era inhabitable.
La propietària va contractar un pèrit perquè fes una valoració econòmica dels danys que havien estat provocats de manera intencionada. El valor de les destrosses va assolir la xifra de 220.000 euros.
La propietat va decidir presentar una denúncia per danys contra l'anterior ocupant, a qui considerava responsable dels danys. L'home, quan es va asseure al banc dels acusats, va dir que ell no havia estat l'autor de les destrosses. Tanmateix, la jutgessa no el va creure i, tot i que no hi havia una prova directa, es va arribar a la conclusió de la seva autoria. La primera sentència va fixar una condemna únicament d'una multa de 10.000 euros, malgrat la gravetat dels danys ocasionats abans de marxar. El tribunal ha tingut en compte el recurs que va plantejar la propietària actual, que es va queixar que la condemna havia estat molt lleu, ja que ni tan sols es contemplava la pena de presó. Els jutges consideren que per la gravetat dels danys la pena ha de ser de presó, encara que no arribi a entrar-hi.
