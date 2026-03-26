Agressor reincident
Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual
Es tracta d'un jove de 25 anys condemnat per altres agressions sexuals el 2018, quan era menor d'edat
Marta Català
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous el presumpte autor de la violació d'una dona el passat 13 de febrer als Jardins de Mossèn Costa i Llobera, a Montjuïc. Es dona la circumstància que el presumpte violador, de 25 anys, és un agressor sexual que ja va ser condemnat per almenys quatre violacions el 2018, quan era menor d'edat. Algunes d'aquestes agressions van tenir lloc a la zona de Montjuïc, tot i que també n'hi va haver d'altres a la zona de la Vall d’Hebron de Barcelona. El passat 13 de febrer estava de permís penitenciari. La detenció s'ha fet a la presó on compleix condemna.
El jove va ser condemnat a la pena màxima que permet la llei del menor, a 8 anys d'internament per agredir dones. El modus operandi de l'agressor és similar al que presumptament va utilitzar per atacar la víctima el passat mes de febrer, agafant-la pel coll i arrossegant-la pel parc a plena llum del dia.
Estava de permís
El dia de la violació d'Aura (nom fictici), el jove es trobava de permís, segons han confirmat fonts policials a EL PERIÓDICO. “Vam parlar amb una víctima del violador del 2018 que ens va dir que va actuar amb la mateixa violència que amb mi, agafant-la pel coll i arrossegant-la”, va explicar la víctima de Montjuïc a aquest diari fa unes setmanes.
Les peces del puzle encaixen amb la sortida de permís i la tornada a la presó el mateix dia 13 a la tarda. L'agressió es va produir al matí. Aquell dia Aura passejava amb els seus dos gossos pels jardins. No portava res a sobre, ni telèfon mòbil ni diners ni identificació. Als Jardins de Mossèn Costa i Llobera, al vessant de Montjuïc, un home amb gorra la va abordar per darrere, la va agafar pel coll amb el mètode del 'mataleón' i va començar un compte enrere de 40 minuts amb pèrdues de coneixement i molt de dolor, segons va relatar la víctima a aquest diari fa unes setmanes. La dona va creure que no sobreviuria.
Des del 13 de febrer, la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos investiguen aquest cas com a màxima prioritat. Una de les coses que solen fer els investigadors quan es produeix una violació és revisar qui estava de permís el dia dels fets. Fa uns dies, Aura havia d'acudir a una comissaria dels Mossos per intentar identificar el seu agressor. Això no era suficient per als investigadors; també serien importants els resultats de les proves d'ADN, que triguen una mica més a arribar, restes trobades en peces de roba de la víctima, així com empremtes i altres proves que poguessin trobar-se als Jardins de Mossèn Costa i Llobera, a Montjuïc.
Aquesta detenció posa sobre la taula un debat crònic: l'eficàcia de la reinserció a les presons. Un jove, que quan era menor d'edat violava dones, ingressa en un centre de menors amb l'objectiu de pagar la seva pena i reinserir-se. En canvi, durant un permís torna a actuar de la mateixa manera. No és la primera vegada que un pres de permís o ja en llibertat reincideix: l'anomenat ‘segon violador de l'Eixample’ va reincidir en el seu dia en sortir de la presó. O el 2024, el cas de Pedro Jiménez, que es trobava de permís quan va atacar les víctimes, les va violar i matar amb extrema crueltat.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor