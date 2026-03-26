Dues persones moren calcinades en un accident a la C-25, a Santa Coloma de Farners
Un helicòpter medicalitzat ha traslladat un tercer afectat fins a l'hospital Trueta de Girona
Un accident entre dos camions s'ha saldat amb la mort de dues persones calcinades aquest dijous a la tarda a la C-25, al seu pas per Santa Coloma de Farners (la Selva). Totes dues víctimes viatjaven en el mateix vehicle, que ha cremat completament.
Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc abans de 3/4 de 3 de la tarda, al quilòmetre 224 de l'eix Transversal, en sentit Vic. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per encalç entre dos camions que ha provocat un incendi. Un dels vehicles pesants ha cremat parcialment i ha quedat afectada la caixa, mentre que l’altre ha cremat totalment. A dins d'aquest, hi viatjaven les dues víctimes mortals de la topada. Quant al camioner i únic ocupant de l'altre vehicle, ha estat traslladat en estat menys greu amb un helicòpter medicalitzat a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en sentit Vic, s’han activat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i dotze dotacions dels Bombers de la Generalitat que, a més d'intervenir en el xoc, també han hagut d'apagar les flames que s'havien propagat fins al voral de la via. Segons les primeres informacions del cos d'Agents Rurals, l'incendi de vegetació ha afectat una superfície de 0,5 hectàrees.
Amb aquestes dues víctimes, les carreteres catalanes s'han cobrat enguany ja la vida de 22 persones. El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
