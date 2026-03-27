Un arbre cau sobre un tren de Rodalies i obliga a evacuar 165 passatgers a Sant Jordi Desvalls
Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat després que l'arbre caigués sobre el tren de l'R11, causant la interrupció del servei entre Flaçà i Figueres
ACN
Un total de 65 persones han estat evacuades aquest divendres a la tarda d'un tren de l'R11 de Rodalies que ha quedat aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls (Gironès). Els Bombers han començat l'evacuació cap a 2/4 de 5 i l'han acabat vint minuts més tard. El succés no ha causat ferits ni entre el passatge ni entre els maquinistes, segons informa Renfe, i els usuaris han baixat a la via i han estat acompanyats per Bombers i Mossos d'Esquadra fins a un punt pròxim on han estat recollits per autobusos habilitats per la companyia ferroviària. La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, tram que es cobrirà amb el servei alternatiu per carretera fins que es resolgui.
D'aquesta manera, tant l'R11 com l'RG1 ofereixen servei en tren entre Barcelona i Flaçà i entre Figueres i Portbou.
A més hi ha un servei Avant especial amb sortida de Barcelona Sants a les 17.30 h amb aturades a Girona, a les 18.00 h, i a Figueres Vilafant a les 18.24 h, i un segon comboi del mateix tipus amb sortida de Figueres Vilafant a les 19 h amb aturades a Girona a les 19.16 h i a Barcelona Sants a les 19.52 h.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d'emergències Ferrocat arran d'aquesta incidència. Pel que fal al restabliment de la línia, tècnics de Renfe i d'Adif s'han desplaçat a l'indret per valorar afectacions i dur a terme les reparacions pertinents. De moment no hi ha previsió de represa del servei.
