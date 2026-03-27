Tribunals
L'Audiència dona deu dies a un condemnat perquè abandoni una finca amb la qual va intentar estafar un ancià a Mallorca
El sospitós ha reconegut els fets i ha acceptat una multa de 765 euros per haver intentat enganyar un home de 95 anys amb la compra de casa seva i dues finques rústiques a Mallorca
B. Palau
L'Audiència de Palma va donar ahir deu dies a un acusat perquè desallotgi una finca a Binissalem en condemnar-lo per intentar estafar un ancià de 95 anys, ja difunt, amb la compra de casa seva a Palma i de dues propietats en zones rústiques de Binissalem el 2017.
El sospitós, de mitjana edat, va reconèixer els fets davant el tribunal de la Secció Primera i es va conformar amb diverses penes de multa que sumen 765 euros per un delicte de falsedat en document públic en concurs amb un altre intentat d'estafa agreujada.
En un principi, la fiscalia reclamava per a ell tres anys de presó i una multa de dotze mesos a raó de 20 euros diaris, mentre que l'acusació particular, que representa la família de l'ancià difunt, sol·licitava una condemna de set anys de presó. El ministeri públic ahir al matí va rebaixar considerablement la seva petició de pena en apreciar la circumstància atenuant de dilacions indegudes com a molt qualificada, ja que el procediment judicial, iniciat el 2017, ha estat paralitzat en diferents períodes de temps per causes no imputables a l'encausat. Per aquest motiu, va reduir la seva sol·licitud de condemna a tres mesos de presó, que se substitueixen per sis mesos de multa amb una quota diària de tres euros, juntament amb dues altres multes. A més, el sospitós ha d'assumir el compromís d'abandonar la finca que ocupa a Binissalem en deu dies.
L'acusació particular es va adherir al que interessava la fiscal i tots dos van assolir un acord amb l'advocat defensor, fet que va evitar la celebració del judici. Així, l'acusat es va declarar autor d'un delicte de falsedat documental en concurs amb un altre intentat d'estafa agreujada i va acceptar diverses penes de multa. “Hi estic d'acord”, va indicar davant la Sala.
El tribunal va dictar sentència in voce i li va imposar diverses multes per un import total de 765 euros. La resolució ja és ferma. L'Audiència Provincial també li va requerir que pagui els diners i que desallotgi la finca de Binissalem en deu dies.
L'home va tractar d'enganyar un ancià nonagenari amb una estafa immobiliària, però la notaria es va adonar de l'engany en dues ocasions i no va autoritzar el negoci jurídic.
Relació de confiança
L'encausat, aprofitant-se de la relació de confiança que mantenia amb l'home de 95 anys, va acudir a una notaria de l'illa el juny del 2017 per fer la compravenda de la casa on aquest vivia i de dues finques de Binissalem, sense que aquest en tingués coneixement. El sospitós es comprometia a pagar un preu molt per sota del de mercat per aquestes propietats. A més, es va prevaler d'un presumpte mandat verbal que el perjudicat li havia atorgat per dur a terme el negoci jurídic. La notaria, estranyada per aquesta circumstància, va denegar l'operació.
Tanmateix, dies després l'home va presentar a la notaria un poder notarial manipulat en una fotocòpia i de nou va ser rebutjat. Malgrat els dos intents, no va aconseguir arribar a formalitzar el contracte de compravenda de les tres propietats.
L'acusat va actuar mogut pel propòsit d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit. Va tractar de comprar tres finques de la víctima, sense que aquesta en sabés res: una consistia en un habitatge, planta baixa amb corral, situat a Palma per un valor de 55.000 euros, on aleshores residia el nonagenari; una altra era una finca rústica de terra de secà i indivisible, situada a Binissalem, per un valor de mil euros; i la tercera era una altra finca rústica a Binissalem per un valor de 6.000 euros.
Per intentar dur a terme l'operació immobiliària, primer es va prevaler d'un presumpte mandat verbal que la víctima li havia concedit, en el qual l'habilitava per dur a terme aquest negoci jurídic. La notaria es va estranyar i, essent-hi present l'acusat, va denegar la possibilitat de la compravenda el 14 de juny del 2017.
Aleshores, el sospitós, “amb ànim de continuar amb el seu intent criminal i de perfeccionar el contracte de compravenda”, segons la fiscalia, dies després va presentar un poder adulterat amb el nom i el DNI dels intervinents, que havien estat modificats i corresponien a un d'expedit a Palma que no tenia res a veure amb els presents intervinents. Sabent la falsedat del document, va intentar presentar el fals poder notarial en una fotocòpia i va manifestar que la contrapart es trobava a Eivissa i que el ratificaria quan arribés el moment oportú, però la notaria de nou el va rebutjar.
