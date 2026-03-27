A Cullera
Detingut un metge d'un centre de salut de València per agredir sexualment dues pacients a la consulta
La Guàrdia Civil creu que hi ha moltes més víctimes: "Si creu que vostè ha pogut ser víctima, posi's en contacte amb la Guàrdia Civil de Cullera"
M. Vázquez/T. Domínguez
La Guàrdia Civil ha detingut un metge que exercia en un centre de salut de Cullera com a autor de, almenys, dos delictes d'agressió sexual, tot i que els agents sospiten que hi pot haver desenes i fins i tot centenars de víctimes.
La investigació va començar després de la denúncia presentada per una dona a la caserna de l'Institut Armat d'aquesta localitat valenciana. Segons el seu relat, havia anat a urgències del centre de salut de Cullera perquè patia un quadre de malestar general i, allà, el facultatiu que la va atendre va fer diverses accions que van fer que se sentís violentada sexualment. Tot això va passar amb el pretext que era necessari per a l'atenció mèdica.
Després de presentar la denúncia, els agents del lloc principal de Cullera van obrir una investigació i van trobar una segona dona que va assegurar haver viscut fets similars als denunciats. Un cop localitzades aquestes dues víctimes, i atesa la gravetat dels fets, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció del metge: un home de 35 anys i nacionalitat veneçolana-francesa, a qui s'atribueixen dos presumptes delictes d'agressió sexual.
El sospitós va ser posat a disposició de la secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d'Instància de Sueca número 1, el titular del qual va dictar dues ordres d'allunyament que li impedeixen acostar-se a les víctimes i als centres mèdics de la localitat on exercia com a metge. El facultatiu ja ha estat apartat del servei.
Els investigadors de l'Institut Armat estan convençuts que, a més d'aquestes dues víctimes, n'hi ha moltes més que no s'han atrevit a denunciar, per això han fet una crida en què demanen a la ciutadania que acudeixi a la caserna de Cullera si ha viscut alguna cosa similar: "Si creu que vostè ha pogut ser víctima, posi's en contacte amb la Guàrdia Civil de Cullera", demanen.
