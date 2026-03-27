A Granollers
Cop al tabac de contraban: la Guàrdia Civil deté 20 sospitosos i intervé 100 tones
La banda tenia capacitat de produir fins a 900.000 cigarretes diàries amb destí a diferents països europeus
Germán González
En una de les operacions més importants contra el tabac falsificat a Espanya, la Guàrdia Civil ha detingut 20 sospitosos de pertànyer a una organització criminal dedicada a la fabricació, distribució i comercialització d'aquesta mercaderia de contraban a escala estatal i amb connexions internacionals. En l'operació s'han intervingut més de 100 tones de tabac en diferents fases de producció. La gran majoria de cigarretes eren falsificacions de Marlboro (Philip Morris International), que ha col·laborat activament amb la Guàrdia Civil, especialment en aspectes tècnics clau per a la valoració i estimació de producció d'aquesta organització.
En la presentació d'aquesta operació, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha assenyalat que «no ens trobem davant d'una activitat il·lícita menor ni davant d'un frau puntual», sinó davant d'«una organització criminal perfectament estructurada, amb capacitat industrial, logística i de distribució, que operava al marge de la llei per obtenir beneficis milionaris». A més, ha afegit que «si es calcula una mitjana aproximada de 14 grams de tabac per paquet de 20 cigarretes, les 100 tones intervingudes equivaldrien a més de 7 milions de paquets. Col·locats en fila, aquests paquets permetrien cobrir la distància entre Barcelona i Madrid, més de 500 quilòmetres».
Prieto anava acompanyat del general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, i del capità en cap de la Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona, Daniel Gómez Moreno. El delegat també ha assenyalat que el cop policial ha permès «desmantellar una infraestructura logística de gran capacitat i assestar un dels cops més importants dels últims anys contra aquest tipus de frau».
Gairebé 100.000 quilos de tabac
Els agents van fer cinc escorcolls en naus industrials, un domicili i un garatge a Lloret de Mar, Vidreres, Granollers, Piera i Mollet del Vallès. Es van intervenir 29.600 quilos de fulla de tabac, 72.800 quilos de picadura de tabac, gairebé 7 milions de làmines serigrafiades per a paquets, més de 1.000 caixes de filtres, material d'empaquetatge, embolcall i etiquetatge, 129 bidons de cola i un vehicle, dispositius electrònics i abundant documentació.
A més, es van requisar 384.000 paquets de tabac falsificat ja preparats per a la seva distribució, 107 tones de tabac en fulla i picadura, valorat en més de 10 milions d'euros, juntament amb maquinària industrial.
Prieto també ha remarcat la importància de l'operació per a les arques públiques en assenyalar que «tres quartes parts del preu d'un paquet de tabac corresponen a impostos, de manera que, si els més de 7 milions de paquets que s'haurien pogut produir amb el tabac intervingut haguessin arribat al mercat, l'Estat hauria deixat de recaptar al voltant de 30 milions d'euros en impostos especials», calculats sobre el preu de venda a Espanya. A més, ha afegit que el benefici il·lícit podria haver estat encara més gran en altres mercats europeus, ja que un paquet de tabac que a Espanya té un preu aproximat de 6 euros pot arribar als 11 euros a França o als 14 euros a Noruega.
Treballadors irregulars
En el moment dels escorcolls les línies de manufactura i empaquetatge de les cigarretes es trobaven actives. La capacitat de producció diària estimada de producte fals rondava entre les 850.000 i les 900.000 cigarretes, uns 45.000 paquets de tabac. Per a això disposaven de la maquinària suficient valorada en uns 500.000 euros.
Durant l'escorcoll d'una nau industrial a Granollers (Barcelona), els agents van descobrir que onze dels treballadors de l'organització que hi treballaven es trobaven en situació irregular a Espanya i que podien estar sent explotats per l'organització.
A aquestes persones se'ls va imputar la presumpta comissió dels delictes relacionats amb la falsificació del tabac i van ser posades en llibertat per la Guàrdia Civil, i se'n va informar l'autoritat judicial de la seva situació.
Els altres nou detinguts, d'entre 21 i 73 anys i veïns de Girona, Lloret de Mar i Mollet del Vallès, estan acusats dels delictes de contraban, contra la salut pública, pertinença a organització criminal, contra la propietat industrial, contra la Hisenda Pública i contra el dret dels treballadors. Quatre d'ells han ingressat a la presó per ordre del Jutjat d'Instrucció número 1 d'Igualada, que coordina l'operació.
La investigació continua oberta per desarticular tota l'estructura i les possibles ramificacions de l'organització, a escala estatal i internacional.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya