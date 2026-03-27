Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”
L’operatiu policial deté 20 persones i desarticula una infraestructura per generar fins a 900.000 cigarretes diàries
Albert Hernàndez Ventós (ACN)
Barcelona
Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i Europol ha intervingut més de 100 tones de tabac falsificat que es produïa en naus industrials de Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”. Així ho ha expressat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i ha afirmat que l’acció policial ha estat “d’una magnitud extraordinària”.
S’han detingut 20 persones, de les quals quatre han ingressat a la presó, i s’ha desarticulat una estructures per produir fins a 900.000 cigarretes diàries. Un producte que, ha apuntat Prieto, tenia com a destí probable els països de la Unió Europea. Prieto ha calculat que el comís suposa “una defraudació a la hisenda pública de 30 milions d’euros”.
