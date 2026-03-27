Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

L’operatiu policial deté 20 persones i desarticula una infraestructura per generar fins a 900.000 cigarretes diàries

Ell tabac intervingut

Ell tabac intervingut / Guàrdia Civil

Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Barcelona

Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i Europol ha intervingut més de 100 tones de tabac falsificat que es produïa en naus industrials de Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya. Així ho ha expressat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i ha afirmat que l’acció policial ha estat “d’una magnitud extraordinària”.

S’han detingut 20 persones, de les quals quatre han ingressat a la presó, i s’ha desarticulat una estructures per produir fins a 900.000 cigarretes diàries. Un producte que, ha apuntat Prieto, tenia com a destí probable els països de la Unió Europea. Prieto ha calculat que el comís suposa “una defraudació a la hisenda pública de 30 milions d’euros”.

Tres evacuats per l'incendi en una granja a la Seu d'Urgell

Tres evacuats per l'incendi en una granja a la Seu d'Urgell

La Plataforma contra el porta a porta de Sant Joan reclama una reunió amb l'alcalde

El Govern presenta a Puigcerdà un pla per reforçar el català des dels municipis

Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

El Govern reduirà la jornada de 250.000 funcionaris a 35 hores setmanals a mitjan abril

Els habitants de Calaf podran beneficiar-se de l’energia produïda en equipaments municipals

Els EUA estudien diverses opcions per a un gran "cop final" a l'Iran si les negociacions fracassen
