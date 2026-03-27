Troben mort un home que havia sortit a collir espàrrecs a Montgat

Els Bombers han trobat el cos de matinada a la zona del Parc de les Bateries de Montgat

Un camp d'espàrrecs

Un camp d'espàrrecs / Pixabay

ACN

Montgat

Els Bombers han trobat aquesta matinada el cos d'un home de 78 anys a la zona del Parc de les Bateries de Montgat (Maresme), a tocar del poliesportiu municipal. L'home havia sortit a buscar espàrrecs i com que no va tornar a casa es va donar l'avís als equips d'emergències. En el dispositiu de recerca van intervenir onze dotacions de Bombers, entre les quals, efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), la Policia Local de Montgat i els Mossos d'Esquadra.

Processons, Passions i caramelles marquen el pas de la Setmana Santa a la Catalunya central

Processons, Passions i caramelles marquen el pas de la Setmana Santa a la Catalunya central

Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa

Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa

Peces mal col·locades i problemes en les proves, raons del retard en el lliurament dels nous trens de Rodalies

Peces mal col·locades i problemes en les proves, raons del retard en el lliurament dels nous trens de Rodalies

Un ferit greu en una sortida de via a la C-55: el cotxe ha donat tres voltes de campana

Un ferit greu en una sortida de via a la C-55: el cotxe ha donat tres voltes de campana

Denunciades dues persones a Masquefa per defraudar uns 90.000 euros d'electricitat per una granja de criptomonedes

Denunciades dues persones a Masquefa per defraudar uns 90.000 euros d'electricitat per una granja de criptomonedes

Gas del riure per a les mares que estan a punt de donar a llum: la iniciativa d'aquest hospital de Catalunya

Gas del riure per a les mares que estan a punt de donar a llum: la iniciativa d'aquest hospital de Catalunya

Trànsit controlarà els GPS en l'operació sortida de Setmana Santa: les ‘dreceres’ apareixeran com a rutes "inactives" o "en obres"

Trànsit controlarà els GPS en l'operació sortida de Setmana Santa: les ‘dreceres’ apareixeran com a rutes "inactives" o "en obres"
