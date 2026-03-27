Troben mort un home que havia sortit a collir espàrrecs a Montgat
Els Bombers han trobat el cos de matinada a la zona del Parc de les Bateries de Montgat
ACN
Montgat
Els Bombers han trobat aquesta matinada el cos d'un home de 78 anys a la zona del Parc de les Bateries de Montgat (Maresme), a tocar del poliesportiu municipal. L'home havia sortit a buscar espàrrecs i com que no va tornar a casa es va donar l'avís als equips d'emergències. En el dispositiu de recerca van intervenir onze dotacions de Bombers, entre les quals, efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), la Policia Local de Montgat i els Mossos d'Esquadra.
