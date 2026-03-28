Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Operació sortidaTravessa al PirineuPirelliNeu per Setmana SantaCas germans OrritNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Canvien de mòdul al pare del nadó maltractat després d’una agressió a Brians 1

Els fets haurien passat el passat dijous

L'entrada al centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires / Arxiu Particular

La direcció de Brians 1 ha canviat de mòdul el pare del nadó de sis setmanes maltractat a Barcelona després d’un incident amb altres interns, segons informa Ser Catalunya i han confirmat a l’ACN fonts properes als treballadors penitenciaris.

Les mateixes fonts asseguren que l’home, en presó preventiva des del passat divendres, va ser reconegut per alguns interns i es va produir una agressió de baixa intensitat, que no ha provocat ferides. Els fets haurien passat el passat dijous i s’ha decidit traslladar-lo a un mòdul més tranquil. El Departament de Justícia ha preferit no confirmar ni desmentir el que hauria passat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents