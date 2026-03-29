Un home mor en una baralla a l’Hospitalet de Llobregat

Un ferit va ser traslladat a l’hospital

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino

ACN - Redacció

L'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home de 28 anys en una baralla a l’Hospitalet de Llobregat. En un comunicat, el cos ha informat que va ser requerit per adreçar-se a l’avinguda d’Isabel la Catòlica del municipi per una baralla amb dues persones ferides cap a les 22.25 hores d’aquest dissabte.

El Sistema d’Emergències Mèdiques es va personar al lloc amb quatre dotacions i va atendre les dues víctimes, però una d’elles va morir. L’altra va ser evacuada a un centre hospitalari. La investigació està sota secret d’actuacions.

