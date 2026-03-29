Roben un camió amb dotze tones de xocolatines de la marca KitKat de Nestlé
Nestlé vincula el robatori amb la pròxima celebració de la Setmana Santa
EFE
Un carregament de dotze tones de barretes de xocolata KitKat, marca de la multinacional agroalimentària Nestlé, va ser robat durant el seu transport en camió a Europa, va informar aquest dissabte la companyia.
Nestlé va relacionar aquest succés amb la pròxima celebració de la Setmana Santa, període en el qual en nombrosos països d’Europa augmenta considerablement el consum de xocolata, en forma d’ous o figures infantils fetes de xocolata.
Va advertir que el robatori —ocorregut la setmana passada mentre el camió viatjava entre centres de producció i distribució— podria causar escassetat a les prestatgeries just a les vigílies de la festivitat religiosa.
El camió, que transportava 413.793 unitats de la popular marca, havia sortit del centre d’Itàlia i es dirigia cap a Polònia, amb la intenció de distribuir les xocolatines als països pels quals transitava.
El vehicle, que va ser assaltat en un lloc que la companyia no ha especificat, així com el carregament, no han estat localitzats, mentre està en marxa una investigació en què participen les autoritats locals i els socis de la cadena de subministrament. La companyia tem que el producte pugui «entrar en canals de venda no oficials als mercats europeus».
«El robatori es produeix poc després d’un informe conjunt de la Unió Internacional d’Assegurances Marítimes (IUMI) i l’Associació de Protecció d’Actius en Trànsit (TAPA) EMEA, que assenyalava un augment alarmant del robatori de càrrega i del frau en el transport de mercaderies, amb mètodes d’engany cada vegada més sofisticats», va comentar Nestlé.
Per la seva banda, KitKat va indicar que pot rastrejar els productes robats escanejant els codis de barres de cada unitat.
«En cas de coincidència, l’escàner rebrà instruccions clares sobre com alertar KitKat, que al seu torn transmetrà aquesta informació a les autoritats corresponents», va indicar.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp