Narcotràfic
Cop a l’expansió de la màfia turca a Catalunya: 21 detinguts per tràfic d’armes i drogues
Els agents han requisat armes de guerra, pistoles i droga valorada en 4,4 milions d’euros
Germán González
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en coordinació amb Europol, han desarticulat una banda que presumptament traficava amb armes i drogues des de Turquia cap a Catalunya i altres parts d’Espanya. Hi ha 21 detinguts en localitats catalanes, d’Andalusia, com Màlaga, i de Bulgària, a més d’investigats a Grècia. Els agents vinculen aquest grup organitzat amb la màfia turca.
La investigació es va iniciar arran de la detecció d’armes de foc introduïdes il·legalment des de Turquia per grups criminals locals a Catalunya que les feien servir per amenaçar, extorsionar i fer ajustaments de comptes. Els Mossos van detectar un augment dels incidents amb armes de foc.
Els agents remarquen que la xarxa es dedicava principalment al tràfic d’armes de foc i de drogues, així com al blanqueig de capitals. La banda tenia una activitat delictiva en diversos països, com Bulgària i Grècia, gràcies a una infraestructura econòmica i logística robusta. En l’operació es van intervenir set pistoles semiautomàtiques, una arma de guerra, silenciadors i supressors de so, i es van decomissar 587,56 kg de marihuana i 76,54 kg d’haixix amb un valor en el mercat il·lícit de 4.400.000 euros.
Els Mossos indiquen que aquesta banda de la màfia turca es trobava en ple procés d’expansió i consolidació de cèl·lules estables tant a Catalunya com en altres parts d’Espanya. El passat 23 de març es van fer entrades i escorcolls amb 21 detinguts. Entre els tres arrestats a Sofia hi ha el principal líder de la xarxa, mentre que la resta —14 persones— van ser detingudes als municipis de Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera i Lloret de Mar, i quatre més a Màlaga.
El principal líder de l’organització, que és considerat per Europol com un High Value Target (Objectiu d’Alt Valor), coordinava l’adquisició i el transport d’armes cap a Espanya, mentre supervisava la compra i distribució de drogues a altres països com Grècia i Bulgària. Juntament amb la seva detenció, l’operatiu va permetre desactivar aquesta organització amb l’arrest i neutralització de membres clau d’aquesta trama criminal amb alta capacitat econòmica i logística i amb connexions amb diversos països europeus.
L’entramat desarticulat es dedicava principalment al tràfic d’armes de foc, al tràfic de substàncies estupefaents i al blanqueig de capitals, mantenint l’activitat delictiva en diversos països gràcies a una infraestructura econòmica i logística robusta, segons la policia. A més, remarquen que la banda actuava mitjançant "cèl·lules territorials especialitzades, interconnectades i capaces de mantenir una activitat delictiva de manera sostinguda, cosa que reforça la seva intenció d’assentar-se de manera estable a Espanya".
Tràfic d’armes des de l’Europa de l’Est
La investigació va començar el març del 2025, quan els Mossos van detectar armes de foc introduïdes il·legalment des de Turquia i distribuïdes a grups criminals locals a Catalunya, en un context d’augment d’incidents relacionats amb violència armada. Aquest primer indici va permetre identificar una estructura criminal especialitzada en la introducció, emmagatzematge i distribució d’armament al territori.
La investigació ha revelat que les armes es compraven als Balcans Occidentals i a Turquia i s’introduïen a Europa en vehicles i camions equipats amb compartiments ocults. Les armes circulaven dins de grups criminals i s’utilitzaven com a moneda d’intercanvi en operacions de drogues, principalment marihuana. La disponibilitat constant d’armament augmentava la capacitat de foc de les organitzacions criminals i contribuïa a l’augment de la violència, destaquen els Mossos.
L’organització utilitzava armes híbrides, conegudes amb el nom de "Frankenstein", que són completament funcionals i combinen components originals amb estructures metàl·liques fabricades artesanalment. Aquestes armes, de baix cost i alta operativitat, faciliten la seva distribució il·lícita a escala europea.
Des del mes de maig, la investigació s’ha dut a terme en coordinació amb Europol, cosa que ha permès sincronitzar esforços amb altres països europeus afectats per les activitats criminals d’aquesta organització.
Tones de marihuana
Els agents han descobert que la banda tenia infraestructura per adquirir grans quantitats de marihuana a Catalunya i Màlaga i exportar-la cap a Turquia, utilitzant rutes terrestres i marítimes a través d’Europa. En aquest sentit, calculen que els detinguts tenien una capacitat per transportar una tona i mitja de marihuana al mes cap a Turquia i Grècia.
Gràcies a la coordinació policial i amb Europol, s’ha pogut desenvolupar elements per contrarestar la mobilitat internacional dels investigats i les mesures de contravigilància, identitats falses, vehicles a nom de tercers i una mobilitat constant per dificultar l’acció policial.
Alguns membres del grup detinguts tenen antecedents per delictes de sang a Turquia, cosa que reforça el seu perfil altament violent i la perillositat operativa de l’organització, segons els Mossos. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en funció de la informació obtinguda amb els escorcolls.
