Un jutge de Barcelona manté a la presó, sense fiança, els pares acusats de maltractaments i agressió sexual al seu nadó
El progenitor va ser traslladat de mòdul després de ser agredit per interns que l'haurien reconegut
ACN
Barcelona
El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha ratificat la presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment per ells. La decisió resol un recurs de reforma presentat contra l'empresonament provisional en una causa oberta pels suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual. El pare del nadó, ingressat a la presó de Brians 1, ha estat traslladat de mòdul després de ser agredit per interns que l'haurien reconegut.
