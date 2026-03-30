La víctima era menor

El Suprem confirma la condemna de 12 anys de presó per al violador de Sant Vicenç de Castellet

L'Alt Tribunal ha desestimat el recurs de cassació que va presentar el condemnat per l’agressió sexual al Parc de la Mare de la població l'agost de 2023

El Parc de la Mare de Sant Vicenç de Castellet, on va passar l'agressió sexual / Edu Font

Eduard Font Badia

Sant Vicenç de Castellet

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 12 anys de presó per al violador de Sant Vicenç de Castellet, en desestimant el recurs de cassació que va presentar.

La defensa de l’autor va recórrer al Suprem al·legant insuficiència de la prova per condemnar-lo. En l’escrit presentat no es nega que hi hagués penetració, però defensa que va ser consentida, i que, per tant, se’l va condemnar només en funció de la declaració de la víctima. Afegeix que en cap moment va ser conscient que la noia era menor en el moment dels fets. Però el Suprem considera que els tribunals anteriors van fer una bona valoració de les proves existents, i que les proves presentades no tenen "rellevància cassacional", motiu pel qual no admet el recurs.

La sentència del Suprem declara, com a fets provats, que els fets van passar al voltant de les 2:30 hores del 13 d'agost de 2023, com en el seu moment va publicar Regió7. Aquell dia, l’autor es va acostar a la víctima, qui amb prou feines tenia 15 anys, quan aquesta es trobava sola, visiblement marejada, descansant en un banc públic situat a l’Institut IES Castellet. Va parlar amb ella, va marxar i després d'uns minuts, va tornar al mateix lloc amb menjar i va començar a inspeccionar la motxilla de la menor, sense el seu permís. Ella li va retreure aquesta actitud, però ell li va exigir que li fes un petó a la boca, i amb amenaces, va fer que pugés amb ell al patinet amb ell i la va dur al Parc de la Mare de Sant Vicenç.

Un cop allà, sota el mateix advertiment que coneixia a terceres persones que li farien mal si s’hi negava, la va forçar a mantenir relacions sexuals completes, mentre ella va insistir en repetides ocasions que parés i la deixés marxar. Encara la va obligar a fer-li un petó a la boca abans de deixar-la anar.

A banda de les conseqüències físiques, el Suprem recorda que la víctima va patir conseqüències psicològiques que van incidir, de manera significativa, en el seu funcionament personal, familiar, escolar i social.

La condemna final va ser a 12 anys de presó, inferiors als 15 que demanava la fiscalia.

Notícies relacionades

Aquesta decisió de l’Alt Tribunal confirma la sentència amb fermesa definitiva i condemna el recurrent al pagament de les costes.

